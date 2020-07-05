Политика

Российская газетаРоссийская газетаКанье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Решивший баллотироваться в президенты США Канье Уэст может не успеть собрать документы

Газета.Ru07:32

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

РБКвчера в 23:14

Канье Уэст захотел стать президентом США

Lenta.ruвчера в 22:13

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русскомвчера в 22:16

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

ТАССвчера в 22:06

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Интерфаксвчера в 22:01

Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

РИА Новостивчера в 21:53
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Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

РБК 05:30
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Политика

В Совфеде опровергли слухи о присоединении Донбасса к России

Москва не планирует включать в состав России самопровозглашенные республики Донбасса, поскольку считает эти земли "полностью украинскими".
Pravda.Ru 07:08
Происшествия

73 человека заболели коронавирусом в Алтайском крае за сутки

Согласно обнародованной в пятницу, 3 июля ковид-статистики, за сутки в Алтайском крае еще у 73 человек зафиксировано заражение коронавирусом.
Kursk.com 03 июля в 06:23
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Политика

Путин рассказал о мине замедленного действия в Конституции СССР

Положение в Конституции СССР о праве выхода республик из состава стало миной замедленного действия, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 06:44
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Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180, прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ вчера в 16:39
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
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Футбол

«Уфа» и «Урал» объявили составы на матч чемпионата России

"Уфа" и екатеринбургский "Урал" определились со стартовыми составами на матч 26-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 08:26
Здоровье

Кардиолог назвала витамин, нехватка которого ведет к болезням сердца

Специалист отметила, что именно витамин D играет немалую роль в профилактике болезней сердца.
Радио Комсомольская правда вчера в 06:59
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Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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Экономика

Кризисные качели: почти 40% компаний отмечают ухудшение деловой среды

Почти половина владельцев бизнеса продолжает отмечать ухудшение деловой среды, и вряд ли стоит списывать их ответы на обычную инерцию и стереотипы, поделился ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Петр Пушкарев.
Известия вчера в 17:01
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина из «Папиных дочек» актер попал в реанимацию

Газета.Ru 08:33
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Автоспорт

Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено

Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 08:13
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Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Телегиным

Российская певица Пелагея потеряла голос из-за развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Lenta.ru 07:31
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Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Путешествия

Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
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Политика

Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное

Президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ в формате видеоконференции выразил мнение, что очное обучение не может быть полностью заменено на дистанционное.
Инфорос 03 июля в 13:03
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Армия и оружие

Коротченко предсказал распад США и утрату суверенитета страны

Военный эксперт полагает, что Соединенные Штаты Америки не только утратили авторитет на международных площадках, но и находятся на этапе собственного упадка.
Народные новости вчера в 08:36
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Армия и оружие

Американский ЗРК Patriot отразил атаку на посольство США в Багдаде

Зенитный ракетный комплекс Patriot отразил атаку, которой подверглось в ночь на 5 июля посольство США в Багдаде.
News.ru 05:19
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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Происшествия

Просителя убежища из России убили в Австрии

Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34
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Футбол

«Ахмат» на домашней арене в Грозном крупно уступил ЦСКА

Московские армейцы в матче 26-го тура РПЛ разгромили хозяев со счетом 0:4.
Кавказ Пост вчера в 22:50
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Армия и оружие

В Украине прошли испытания турецкого беспилотника Bayraktar ТВ2

На территории Украины местными военными силами были проведены испытания турецкого Bayraktar ТВ2.
Актуальные Новости вчера в 07:23
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Музыка

Группа «Ленинград» выпустила клип после объявления о распаде

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Кино

«Форрест Гамп» признан самым популярным фильмом 1990-х годов

Сюжет фильма складывается вокруг безобидного и слабоумного и вместе с тем открытого и благородного героя.
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Врачи предупредили о последствиях отсутствия секса для женщин

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ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 03 июля в 10:36
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Общество

Аномальная жара придет в российские регионы с 5 июля

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля.
Коммерсантъ 03:47
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Политика

Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
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