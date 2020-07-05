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Российская газетаРоссийская газета

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.В источнике
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Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

РБК23:14

Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста бороться за пост президента США

Газета.Ru23:53

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русском22:16

Канье Уэст захотел стать президентом США

Lenta.ru22:13

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

ТАСС22:06

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Интерфакс22:01

Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

РИА Новости21:53
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Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов

Для сравнения — в первом квартале сборы компании по полисам страхования жизни и страхования от несчастных случаев составили 9,3 млрд руб. "Ингосстрах-Жизнь" застраховала по программе защиты от COVID-19 более 7 тыс. россиян, рассказал гендиректор компании Владимир Черников.
РБК02:00
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«Автодор» предложил увеличить скоростной лимит на платных трассах

Как сообщил журналистам глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на открытии платной дороги в обход Лосева и Павловска, сначала там будет установлен режим 110 километров в час, а затем, когда водители привыкнут к новой дороге, скоростной лимит будет расширен до 130 километров в час и после этого — до 150 километров в час.
BFM.ruвчера в 11:06
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СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъвчера в 08:43
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В Мосгордуме готовят инициативу об изменении пенсионного возраста

Москва, 3 июля 2020, 13:21 — REGNUM Инициатива отмены в России повышения пенсионного возраста обсуждается 3 июля на заседании комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM3 июля в 06:21
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МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русскомвчера в 12:40
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