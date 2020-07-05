Политика
Российская газетаКанье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США
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Происшествия
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
Шоу-бизнес
Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте
Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
Политика
Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине
Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
NewInform вчера в 04:18
Происшествия
В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин
В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
РБК 08:56
Происшествия
Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области
Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
Автоспорт
Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
Политика
Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики
Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
Происшествия
В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища
Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
Автоспорт
Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Происшествия
В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек
В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
Шоу-бизнес
София Ротару показала дом за миллион долларов
Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Футбол
В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков
Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
Общество
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой
В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
Вести.Ru 07:50
Общество
Китайского блогера поразило «русское чудо» на полюсе холода
РИА Новости 08:25
Авто
Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире
Американский производитель представил совершенно новый 720-сильный Dodge Durango SRT Hellcat: самый мощный внедорожник на планете.
32CARS.ru 03 июля в 06:38
Шоу-бизнес
Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным
На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
Политика
Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым
Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
РИА Новости 09:09
Шоу-бизнес
Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович
Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 03 июля в 12:31
Футбол
«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество
Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае
В автономном районе Внутренняя Магнолия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
Известия 10:04
Политика
Путин оценил принятые поправки к Конституции России
Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
BFM.ru 08:38
Энергетика
Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи
Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
РИА Новости 01:00
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 03 июля в 10:57
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете
За несколько месяцев продюсеру удалось сбросить 100 килограмм лишнего веса, что привело его поклонников в восторг.
StarHit.ru вчера в 10:00
Политика
Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт
Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
ТАСС 07:46
Путешествия
Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму
Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
Lenta.ru вчера в 05:33
Экономика
В России усилят контроль над операциями с наличными
Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
Панорама Ростова-на-Дону 03 июля в 11:35