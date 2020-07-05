Политика

Российская газетаРоссийская газетаКанье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста баллотироваться в президенты США

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Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

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Канье Уэст захотел стать президентом США

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Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

ТАССвчера в 22:06

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Интерфаксвчера в 22:01

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русскомвчера в 22:16
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Происшествия

Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
RT на русском 08:23
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Шоу-бизнес

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Стали известны дата и место прощания с советским актером Виктором Проскуриным.
CT news 03 июля в 05:55
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Политика

Украина готовится к проведению саммита по Донбассу в Берлине

Украинская делегация провела переговоры с представителями нормандской четверки по вопросу предстоящего саммита о ситуации в Донбассе, который пройдет в Берлине.
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Происшествия

В Иркутской области 10 человек пострадали при столкновении двух машин

В результате ДТП в Иркутской области пострадали десять человек, в том числе ребенок, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.
РБК 08:56
Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
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Квят и еще пять гонщиков не встали на колено перед Гран-при Австрии

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации.
РИА Новости 09:27
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Глава Калмыкии предложил изменить конституцию республики

Глава Калмыкии Бату Хасиков предложил внести изменения в Степное Уложение (конституцию) республики после вступления в силу поправок к Конституции РФ.
РИА Новости 06:28
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Происшествия

В Австрии убит гражданин России, просивший политического убежища

Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф близ Вены, сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.
BFM.ru 09:04
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Автоспорт

Россиянин Шварцман стал третьим в первой гонке сезона «Формулы-2»

Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман, выступающий за команду Prema, занял третье место в первой гонке сезона-2020 «Формула-2» в Австрии.
News.ru вчера в 12:26
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
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Шоу-бизнес

София Ротару показала дом за миллион долларов

Хотя из-за пандемии на рынке элитной недвижимости кризис, и дорогие дома падают в цене. Так что и за миллион его сейчас вряд ли кто купит.
Комсомольская правда вчера в 09:10
Футбол

В заявку «Оренбурга» на матч с «Рубином» попали 16 игроков

Главный тренер "Оренбурга" Константин Парамонов заявил, что в заявку команды на матч 26-го тура чемпионата России против казанского "Рубина" попали 16 человек.
Газета.Ru 05:45
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Общество

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой

В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна.
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Общество

Китайского блогера поразило «русское чудо» на полюсе холода

РИА Новости 08:25
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Авто

Dodge представил самый мощный серийный внедорожник в мире

Американский производитель представил совершенно новый 720-сильный Dodge Durango SRT Hellcat: самый мощный внедорожник на планете.
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Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным

На здоровье певицы сказались недостоверные публикации в СМИ Российская певица Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Иваном Телегиным, сообщает StarHit.
АМИТЕЛ 08:19
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Политика

Зеленский отказался простить тех, кто забрал Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на праздновании дня ВМС, что украинцы никогда не простят тех, кто забрал Крым.
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Шоу-бизнес

Павел Прилучный познакомил детей с Мирославой Карпович

Накануне пару заметили отдыхающими на Черном море — Прилучный взял детей и отправился кататься на яхте, а компанию ему составила 34-летняя Карпович.
StarHit.ru 06:00
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Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
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Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Lenta.ru вчера в 15:49
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Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог

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«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru вчера в 14:41
Общество

Пациент с подозрением на бубонную чуму выявлен в Китае

В автономном районе Внутренняя Магнолия на севере Китая выявлен пациент с подозрением на бубонную чуму.
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Политика

Путин оценил принятые поправки к Конституции России

Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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Над нефтяной сверхдержавой сгустились тучи

Над рынком углеводородов вновь сгустились тучи.
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Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

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Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт".
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Туроператоры объяснили повышение цен на отдых в Крыму

Туроператоры объяснили, почему в Крыму этим летом резко стали повышаться цены на отдых.
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В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
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