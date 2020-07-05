Политика

Российская газетаРоссийская газетаКанье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.
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Илон Маск поддержал участие Канье Уэста в президентской гонке

Газета.Ru04:32

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Интерфаксвчера в 22:01

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русскомвчера в 22:16

Канье Уэст захотел стать президентом США

Lenta.ruвчера в 22:13

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

ТАССвчера в 22:06

Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

РБКвчера в 23:14

Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

РИА Новостивчера в 21:53
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Общество

Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года

Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
432
Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Создан ТОП-10 лучших хорроров, которые были созданы за десятилетие.
ToDay News Ufa 02:09
20
Происшествия

В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека

Несколько рабочих погибли в результате обрушения конструкций стены при строительных работах в городе Зуевка Кировской области.
РБК 05:30
66
Армия и оружие

В России запустили серийное производство нового автомата А-545

Оружие станет альтернативой АК-12. В России запустили серийное производство нового автомата А-545.
Piter.tv 02 июля в 06:30
84
Футбол

«Локомотив» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ

Футбольные клубы "Локомотив" и "Сочи" со счетом 0:0 завершили матч 26-го тура Российской премьер-лиги.
Интерфакс-Спорт вчера в 15:36
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM вчера в 15:28
83
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

«По данным следствия, в 2016 году Попов, будучи главой департамента Минобрнауки, выделил в рамках госзаказа 40 млн рублей Лукашевич, которая тогда возглавляла коммерческую организацию», — пояснил источник агентства «Интерфакс».
Известия 03 июля в 20:43
1,7K
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф недалеко от Вены застрелили просителя убежища из России.
Известия вчера в 18:25
548
Шоу-бизнес

Пелагея потеряла голос из-за расставания с Телегиным

RuNews24.ru 04:49
5
Политика

Путин поздравил Трампа с Днём независимости США

RT на русском 05:06
16
Политика

Крымские татары и сенатор прокомментировали отказ Турции признать Крым

Российские политики и эксперты отреагировали на обещание главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу никогда не признавать воссоединение с Крымом.
РИА Новости вчера в 12:52
1,7K
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
2,4K
Космос

Испытания космического аппарата «Луна-25» завершат летом 2021 года

Первый космический аппарат современной России на спутнике Земли «Луна-25» будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НПО имени Лавочкина.
Аргументы и Факты 02:15
6
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,8K
Автоспорт

СМИ: пилоты «Формулы-1» не хотят преклонять колено на Гран-при Австрии

РИА Новости 05:26
1
Шоу-бизнес

Певица МакSим появилась на публике после реабилитации

Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
5
Общество

Правительство выделило около 7,5 млрд рублей на выплаты медработникам

Около 7,5 млрд рублей будет направлено на специальные выплаты за июль медицинским работникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.
Интерфакс 03:00
15
Общество

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания противомалярийного гидроксихлорохина и препаратов для носителей ВИЧ лопинавир и ритонавир в качестве средств для лечения пациентов с COVID-19.
Интерфакс 03:50
158
Общество

В США выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Washington Post, происходящее в США скорее можно назвать новым антирекордом коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 00:20
456
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
47
Здоровье

Пензенским медицинским работникам вручены ключи от квартир

Торжественную церемонию вручения провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, который озвучил решение о выделении медикам 100 квартир.
Законодательное Собрание Пензенской области вчера в 09:12
6
Авто

Что делать, если украли автомобильные номера

Если водитель точно уверен в том, что номера были украдены, а не просто потерялись, то к делу непременно надо привлекать полицию.
Российская газета 02:07
Происшествия

В Москве один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

Один человек погиб и двое пострадали при столкновении грузового и легкового автомобилей в Москве.
РБК 04:31
16
Общество

Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России

Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК 03:21
199
Происшествия

Бывшего вице-премьера Дагестана обвинили в убийстве журналиста

Lenta.ru 03 июля в 03:34
15
Транспорт

Новый платный участок трассы М-4 «Дон» открылся в Воронежской области

В Воронежской области запустили движение транспорта по новому участку федеральной трассы М-4 «Дон» в обход с. Лосево и Павловска.
Обозреватель Врн вчера в 11:43
118
Общество

Появилось видео с Кадыровым на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил похороны известного тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
ФАН вчера в 17:49
82
Происшествия

Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
Интерфакс 05:04
57
Общество

«МБХ медиа»: самолет Светланы Медведевой приземлился в Барселоне

Самолет Bombardier Global 5000 с бортовым номером M-SKSM, на котором передвигается супруга экс-премьера Светлана Медведева, приземлился в аэропорту Барселоны.
Znak.com вчера в 06:33
43
Здоровье

Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ

Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
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