Канье Уэст вновь заявил, что намерен бороться за пост президента США.

Канье Уэст сообщил о намерении бороться за пост президента США

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