Политика
RT на русскомКанье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США
Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США. «Я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — написал Уэст в своём Twitter.
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«Ахмат» забил ЦСКА один гол за 10 матчей
Спорт-Экспресс вчера в 18:17
Происшествия
В Кировской области при обрушении на стройке ТЦ погибли три человека
В пресс-службе МЧС России РБК сообщили, что в результате обрушения погибли три человека и один пострадал.
РБК 05:30
Политика
Великобритания может сократить участие Huawei в сетях 5G
Ранее газета сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует сократить участие китайской компании Huawei в инфраструктуре британской сети 5G до нуля к 2023 году.
РИА Новости 07:06
Политика
Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ
Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации, и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
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Horizon Zero Dawn в Steam подорожала почти в три раза
Стоимость PC-версии Horizon Zero Dawn взлетела почти в три раза на сервисе Steam — с 930 до 2800 рублей.
Чемпионат 05:36
Общество
Опубликовано видео краш-теста автомобиля Aurus
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры краш-теста автомобиля Aurus. Седан протестировали на прочность в центре испытаний ФГУП "НАМИ".
РИА Новости 04:30
Космос
Российский космический аппарат «Луна-25» запустят в 2021 году
Автоматическую межпланетную станцию "Луна-25" запустят к спутнику Земли в 2021 году.
Клопс 06:52
Политика
Члены петербургского ПЕН-клуба выступили в защиту Прокопьевой
Члены Санкт-Петербургского ПЕН-клуба, международной правозащитной неправительственной организации, которая объединяет между собой профессиональный писателей, поэтов и журналистов, опубликовали открытое письмо с поддержкой журналистки Светланы Прокопьевой.
МР7.ру вчера в 12:10
Политика
Путин рассказал о значении поправок к Конституции
Президент Владимир Путин убежден, что принятие поправок к действующей Конституции — правильный шаг.
РИА Новости 06:54
Наука
На коже вокруг глаз китовой акулы были обнаружены зубы
Благодаря тысячам мелких зубов акулы уберегают важный орган чувств от биологических и механических повреждений.
Evo-rus.com 03 июля в 00:33
Армия и оружие
Украина намерена развернуть ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях
Газета.Ru вчера в 17:17
Кино
На Netflix вышел фантастический сериал про боевых монахинь
На Netflix состоялся релиз нового фантастического сериала «Боевая монахиня», основанного на одноимённом комиксе.
Игромания.ру 02 июля в 08:37
Общество
Шесть новых случаев коронавируса выявлены в Севастополе за сутки
Шесть заражений коронавирусной инфекцией выявлены в Севастополе за минувшие сутки. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
Новый Севастополь 05:08
Происшествия
Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым
Известия вчера в 21:16
Политика
Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
Футбол
Болельщики «Спартака» освистали судью Москалева
Болельщики освистали Москалева за его решения, не согласившись с их обоснованностью.
Спорт день за днем вчера в 14:07
Общество
В Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море подводникам
RT на русском 06:45
Гаджеты
За последние два года меньше всего подешевел iPhone XR
Специалисты подсчитали, что меньше всего за последние 2 года скинул в цене смартфон iPhone XR.
Evo-rus.com вчера в 05:20
Армия и оружие
США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180
Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru 03:24
Здоровье
Защищающий от рака и укрепляющий кости продукт назвал диетолог
Live24 03 июля в 12:31
Происшествия
В Кирове полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа
РИА Новости 06:30
Технологии
Microsoft представила Windows 10 в новом дизайне
The GEEK 03 июля в 03:16
Происшествия
В Москве начались задержания участников пикетов у здания ФСБ
Ведомости 03 июля в 13:24
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Lenta.ru вчера в 15:49
Здоровье
Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ
Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ.
Газета.Ru 04:28
Общество
Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места
«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском 06:20
Общество
Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия для детей до конца года
Роспотребнадзор установил санитарные требования по работе школ и детских садов во время пандемии коронавируса.
РБК 03 июля в 16:25
Происшествия
Просителя убежища из России убили в Австрии
Просителя убежища из России застрелили в городе Герасдорф близ Вены, передает австрийское агентство печати APA со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 19:34