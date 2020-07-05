Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США. «Я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — написал Уэст в своём Twitter.

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

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