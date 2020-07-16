Политика
РИА НовостиКанье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии. "Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме", — говорится в сообщении.
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Политика
Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности
Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям.
РБК 14 июля в 09:01
Футбол
«Зенит» обыграл «Оренбург» в матче 29-го тура чемпионата России
Известия вчера в 16:30
Армия и оружие
Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют
Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
Политика
Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД
Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.
РИА Новости 07:21
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Политика
Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США
Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Общество
Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге
Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.
ПолитРоссия 06:44
Политика
МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде
Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио».
РБК 07:01
Футбол
«Локомотив» предложил 7 млн евро за Лаксальта, «Милан» требует 10 млн
Ранее сообщалось, что «Локомотив» хочет включить в нее полузащитника Алексея Миранчука, но «Милан» намерен оформить трансферы по отдельности.
Нева Спорт 06:27
Политика
Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ
Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:17
Футбол
«Манчестер Сити» представил новую домашнюю форму
Бомбардир.ру 05:23
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Общество
В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны
Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов.
АиФ Краснодар 07:12
Происшествия
На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска
Известно, что накануне задержания Емельяненко призывал людей собраться на "народный сход" в поддержку жителей Хабаровска, уже несколько дней протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала.
Сахалин.Инфо 05:06
Театры
Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа
Piter.tv вчера в 08:12
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Российская газета 04:17
Здоровье
Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество
«Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко.
Телеканал 360° вчера в 23:15
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Общество
Россиянам с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей
Жителям России с 15 июля могут начислить две выплаты более 21 тыс. рублей. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:27
Происшествия
В Москве женщина умерла после операции по липосакции
РИА Новости 06:13
Общество
ФСБ получила данные о госизмене Сафронова от генерала СВР
Информация о передаче советником главы «Роскосмоса» Иваном Сафроновым гостайны спецслужбам Чехии поступила от генерала Службы внешней разведки (СВР).
Известия 06:05
Гаджеты
Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1
Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 06:50
Общество
Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году
Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
Общество
Собянин надеется избежать второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин надеется избежать "жесткой вспышки" коронавируса в столице - возвращение карантина кажется городским властям маловероятным.
Газета.Ru 05:27
Экономика
ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6%
ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
ТАСС вчера в 22:01
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия 07:21
Происшествия
В Турции семь человек погибли при крушении самолета-разведчика
Как минимум семь человек погибли в ночь на 16 июля в результате крушения самолета служб безопасности в провинции Ван на востоке Турции, сообщил министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Газета.Ru 05:32