Рэпер Канье Уэст зарегистрировался в избирательной комиссии штата Оклахома как независимый кандидат для участия в выборах президента США, сообщается в твиттере комиссии. "Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме", — говорится в сообщении.

Политика Госдума поддержала законопроект о защите территориальной целостности Согласно законопроекту, к экстремизму предлагается приравнять нарушение территориальной целостности России, отчуждение части ее территории, а также призывы к таким действиям. 2,1K

Политика Президент Азербайджана освободил от должности главу МИД Президент Азербайджана Ильхам Алиев освободил от должности главу МИД Эльмара Мамедъярова, соответствующее распоряжение глава республики подписал в четверг.

Общество Испытания зарубежных вакцин от коронавируса стартовали в Петербурге Добровольцы примут участие в испытаниях трех зарубежных вакцин от коронавируса в НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

Политика МИД Польши обвинил Россию в дезинформации из-за звонка пранкеров Дуде Звонок пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) президенту Польши Анджею Дуде был попыткой дезинформации со стороны России, предположил глава польского МИДа Яцек Чапутович в эфире «Польского радио». 41

Политика Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ Президент России Владимир Путин перенес намеченную ранее рабочую поездку в Крым для участия в церемонии закладки военных кораблей и проведет в Москве первое совещание по предстоящему бюджетному процессу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 490

Шоу-бизнес Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ. 23

Общество В Краснодарском крае с 18 июля откроются аквапарки и бассейны Губернатор региона Вениамин Кондратьев принял решение открыть с 18 июля следующие организации: – аквапарки, аттракционы на открытом воздухе; – бассейны, только с жестким соблюдением санитарных требований; – библиотеки, но без работы читальных залов. 12

Происшествия На Сахалине задержали активиста, собиравшего акцию в поддержку Хабаровска Известно, что накануне задержания Емельяненко призывал людей собраться на "народный сход" в поддержку жителей Хабаровска, уже несколько дней протестующих против ареста губернатора Сергея Фургала.

Здоровье Диетолог разрешил есть чипсы, но контролировать их количество «Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир», — уверяет Алименко. 15

Гаджеты Huawei расширяет список смартфонов для EMUI 10.1 Обновление оболочки EMUI 10.1 теперь доступно еще 39 смартфонам Huawei и Honor, сообщает ToDay News Ufa.

Общество Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек. 71

Экономика ВВП Китая в первом полугодии 2020 года сократился на 1,6% ВВП КНР за первые шесть месяцев 2020 года сократился из-за негативного воздействия пандемии на 1,6%, во втором квартале этот показатель увеличился на 1,6%. Об этом сообщило в четверг Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. 2