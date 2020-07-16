Политика

РИА НовостиРИА НовостиКанье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в твиттере комиссии.
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Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

РИА Новости03:43

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

Lenta.ruвчера в 22:11

Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США

ТАСС02:42

Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США

РБКвчера в 23:46

Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах

Газета.Ruвчера в 23:20

Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США

Известиявчера в 22:31

«Почему нельзя найти симпатичного демократа?» Канье Уэсту предсказали провал на выборах США

Телеканал 360°04:30
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Автоматически обработано 7265 источников, обновлено в 06:03, Ашберн
Политика

В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией

В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
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Общество

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила информацию о том, что журналист Иван Сафронов передал Чехии сведения, составляющие гостайну, от Службы внешней разведки, сообщение подписал генерал СВР, сообщил адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Интерфакс 04:31
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.27b. Изменили предметы и героев

В ночь на 16 июля разработчики выпустили патч 7.27b для Dota 2. Несколько предметов теперь нельзя разобрать.
Dota2.ru вчера в 18:25
Футбол

Савин за сутки собрал 10 млн рублей для семьи умершего Самохвалова

РИА Новости 04:13
Политика

Песков не стал комментировать слухи о назначении врио главы Хабаровского края

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слухи о возможном назначении врио главы Хабаровского края депутата Госдумы от ЛДПР Михаила Дегтярева, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:47
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Политика

Песков переадресовал суду вопрос о мере пресечения для Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, стоит ли держать под арестом советника главы Роскосмоса, экс-журналиста Ивана Сафронова после поручительств за него, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:27
Происшествия

В Ленобласти один человек погиб, четверо ранены при падении подъемника

Российская газета 05:16
1
Общество

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавируса завершится 3 августа

Вторая фаза испытаний российской вакцины от коронавируса, которую разрабатывает Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет завершена 3 августа; третья фаза будет проходить не только в России, но и за рубежом, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
РИА Новости 05:41
14
Общество

Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом

Мосгорсуд признал законным арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 9 сентября.
Коммерсантъ 05:22
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Политика

Путин 16 июля примет участие в закладке боевых кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ в Крыму, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета вчера в 05:39
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Единоборства

Российский боец UFC Петр Ян вызвал на бой экс-чемпиона Генри Сехудо

Российский чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян вызвал на бой бывшего двойного чемпиона промоушена Генри Сехудо.
Известия 14 июля в 20:42
1
Общество

Госдума рассмотрит закон, увеличивающий штраф за нарушение тишины

Что касается штрафа за нарушение тишины, то сейчас, например, в московском КоАП установлена сумма от 1 до 2 тысяч рублей.
Вести.Ru 05:14
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Общество

В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек

По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
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Кино

Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом

Evo-rus.com 03:21
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Политика

Германия отказалась менять политику по «Северному потоку-2» из-за США

Германия – основной получатель газа из России – не раз давала понять, что приветствует строительство «Северного потока-2».
RuNews24.ru 05:21
Политика

Российский депутат предложил вернуть ряд религиозных объектов в Турции

Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче России ряда религиозных объектов на территории Турции.
Известия вчера в 21:11
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Армия и оружие

Объединять КБ Микояна и Гуревича с КБ Сухого не планируют

Инженерные школы "МиГа" и "Сухого" остаются и продолжают развиваться в рамках каждого конструкторского бюро.
РИА Новости 04:39
1
Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
ТАСС вчера в 03:12
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Общество

Антипов уличил в махинациях следствие по делу MH17

Технический эксперт высказался о работе следственной группы в Нидерландах, проведшую реконструкцию авиакатастрофы малайзийского рейса MH17.
ToDay News Ufa вчера в 00:21
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Здоровье

Три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области

О росте печальной статистики в среду, 15 июля сообщил оперштаб. От коронавируса умерли три женщины и один мужчина.
Kursk.com вчера в 06:40
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Шоу-бизнес

Затравленная Карпович оригинально ответила хейтерам

iReactor вчера в 13:06
Футбол

Дзюба и Азмун установили рекорд, забив на двоих 33 гола в сезоне РПЛ

Бомбардир.ру 01:34
Здоровье

Число погибших от коронавируса в Нижегородской области выросло до 318

Только за последние сутки умерло шесть человек В Нижегородской области за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 221 человека, и шесть человек скончались от нового вируса.
Pro Город НН 04:04
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Футбол

Фанаты «Спартака» написали письмо президенту РФС Дюкову из-за судейства

Болельщики «Спартака» обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову по поводу судейства команды после рестарта сезона РПЛ.
Metaratings 05:56
Экономика

Назван срок выхода российской экономики из кризиса

Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
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Общество

Акции Twitter обвалились на 5% после взлома хакерами

Стоимость акций соцсети Twitter на предварительных торгах в США упала на 5% и более после взлома хакерами аккаунтов ряда знаменитостей.
Экономика сегодня 04:54
Шоу-бизнес

Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену

Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
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Происшествия

Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
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Происшествия

Десять человек эвакуировали в Иркутске из подтопленных ливнем домов

Из подтопленных ливнем домов в Иркутске эвакуировали десять человек, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Российская газета 00:43
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