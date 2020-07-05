Политика

RT на русскомRT на русскомКанье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США. «Я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — написал Уэст в своём Twitter.
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Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США

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Канье Уэст заявил, что намерен бороться за пост президента США

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Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

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Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

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Канье Уэст заявил, что будет участвовать в президентских выборах в США

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