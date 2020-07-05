Политика

RT на русскомRT на русскомКанье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

Американский рэп-музыкант Канье Уэст заявил о своём намерении баллотироваться на пост президента США. «Я баллотируюсь в президенты Соединённых Штатов», — написал Уэст в своём Twitter.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Илон Маск поддержал намерение Канье Уэста бороться за пост президента США

Газета.Ruвчера в 23:53

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Интерфаксвчера в 22:01

Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США

RT на русскомвчера в 22:16

Канье Уэст захотел стать президентом США

Lenta.ruвчера в 22:13

Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США

ТАССвчера в 22:06

Канье Уэст заявил, что будет участвовать в президентских выборах в США

Московский Комсомолецвчера в 22:18

Канье Уэст объявил о планах бороться за пост президента США

РИА Новостивчера в 21:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
Кино

В Беларуси экранизируют «Радзіва Прудок» Горвата и «Сфагнум» Мартиновича

Книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и «Сфагнум» Виктора Мартиновича экранизируют в Беларуси.
КП - Беларусь вчера в 11:58
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, умерший в возрасте 69 лет, похоронен на Троекуровском кладбище в столице.
Национальная служба новостей вчера в 10:24
36
Политика

Лишенный сана опальный священник выступил с обращением

Lenta.ru вчера в 05:35
2
Общество

Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу

РБК 01:06
4
Происшествия

В Киеве в массовой драке со стрельбой пострадали три человека

Три человека пострадали в результате массовой драки со стрельбой, которая произошла в Киеве на Украине, правоохранители завели уголовное дело, сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева в субботу.
РИА Новости вчера в 05:20
1
Политика

Бывший премьер-министр ДНР: ДНР и ЛНР де-факто являются частью РФ

Санкт-Петербург, 5 июля 2020, 08:03 — REGNUM ДНР и ЛНР де-факто являются территорией Российской Федерации и в относительно скором времени они станут частью РФ де-юре.
REGNUM 01:03
859
Футбол

«Челси» разгромил «Уотфорд» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 17:30
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

Городовой 03 июля в 09:51
5,8K
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru вчера в 18:30
225
Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

По словам замруководителя администрации российского президента Дмитрия Козака, на прошедшей встрече не удалось добиться прорыва по Украине.
Evo-rus.com вчера в 15:20
7
Здоровье

С помощью мороженого доктор Мясников выявил у пациента опасную болезнь

В ходе обследования было выявлено, что у пациента пониженный уровень гемоглобина, что говорит об анемии, утверждающей в мысли об онкологии.
RuNews24.ru вчера в 14:43
116
Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Российский рок-музыкант и актер, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров выложил недавно в Instagram короткий видеоролик с женой Ольгой Абрамовой.
Территория новостей 03 июля в 02:21
53
Происшествия

В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек

В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали.
Газета.Ru вчера в 21:19
6
Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

Заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич задержали по делу о мошенничестве на 40 млн рублей.
Известия 03 июля в 20:43
1,7K
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

Премьера расширенной версии картины состоялась третьего июля.
Evo-rus.com вчера в 08:40
17
Общество

ВОЗ прекратила испытания некоторых лекарств на пациентах с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закончила испытывать на людях, зараженных коронавирусом, лекарство против малярии - гидроксихлорохин и антиретровирусный препарат - лопинавир/ритонавир.
Газета.Ru вчера в 14:58
117
Политика

Трамп назвал США победителями фашизма и коммунизма

Lenta.ru вчера в 22:08
192
Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
RT на русском вчера в 12:40
1,7K
Транспорт

В Воронежской области открылся платный участок трассы «Дон»

Торжественное открытие нового платного участка федеральной трассы М-4 "Дон" в обход села Лосева и города Павловска состоялось в субботу в Воронежской области.
Интерфакс вчера в 08:51
86
Наука

Мягкого робота-медузу создали в США

Специалисты из Университета штата Северная Каролина разработали мягкого робота, своим внешним видом напоминающего медузу.
Discover24 вчера в 04:03
8
Происшествия

СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.
RT на русском вчера в 09:28
915
Здоровье

Какие продукты не рекомендуется хранить вместе

SM News 03 июля в 06:09
Космос

Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье

Pro Город НН 03 июля в 10:57
152
Авто

Внедорожник Chevrolet Niva получил новую приборную панель

Внутри обновленного внедорожника Chevrolet Niva, который уже скоро сменит имя на LADA Niva, появится новая панель приборов.
SpeedMe вчера в 08:58
81
Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru вчера в 13:57
35
Экономика

Минтранс предложит россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

В качестве одного из возможных механизмов привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в России может быть вложение самих граждан, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ вчера в 07:54
253
Политика

Производитель мороженого «Радуга» опроверг наличие символики ЛГБТ

Цвет мороженого "Радуга" не имеет отношения к пропаганде нетрадиционных ценностей, заявил РИА Новости вице-президент группы компаний "Чистая линия" Армен Бениаминов.
РИА Новости 03 июля в 19:29
4,2K
Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Курбан Омаров отпраздновали деревянную свадьбу

Ксения и Курбан поженились 3 июля 2015 года в Кутузовском ЗАГСе.
RuNews24.ru вчера в 06:39
5
Политика

Опубликован обновленный текст Конституции

Текст Конституции России с поправками, принятыми на общероссийском голосовании, опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 00:04
1,1K
Происшествия

Из-за ливней на юго-западе Японии погибли 18 человек

На юго-западе Японии из-за ливней погибли 18 человек, семеро пропали без вести, один человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 20:37
53
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в США - 2020Больше новостей по теме
Главное