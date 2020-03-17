Коронавирус
Сахалин.ИнфоКаникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта
Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
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Школьники Сахалина и Курил из-за коронавируса раньше уйдут на каникулы
Российская газетавчера в 22:06
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Диетологи назвали продукты, которые по ошибке считают полезными
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Американские ученые начали клинические испытания вакцины от коронавируса на людях, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
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Демо Resident Evil 3 Remake выйдет на днях
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Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.
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На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
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