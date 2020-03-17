Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.

Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

Общество Финляндия вводит чрезвычайное положение "Правительство приняло решение о введении чрезвычайного положения", - сказала Марин в понедельник на пресс-конференции.

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Общество Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом Сергей Собянин ужесточает борьбу с коронавирусом В Москве с 21 марта полностью закрываются все школы, а также отменяются концерты, выставки, лекции, кинопоказы, спортивные и «досуговые» мероприятия с число участников более 50 человек.

Армия и оружие Россия и Турция провели первое совместное патрулирование в Идлибе Военнослужащие России и Турции приступили к совместному патрулированию участка трассы М4 в сирийском Идлибе на основании соглашения, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 марта в Москве.

Здоровье Число заболевших в Липецкой области коронавирусом не изменилось На сегодняшнее утро, 16 марта в Липецкой области новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории области не выявлено.

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Транспорт На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.