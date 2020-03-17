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Сахалин.ИнфоСахалин.ИнфоКаникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

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Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
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Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

Сахалин.Инфовчера в 18:12

Сахалинские школьники отправятся на каникулы 18 марта

АСТВвчера в 18:28

Школы Сахалина и Курил с 18 марта досрочно уходят на каникулы

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:21

Школьные каникулы в Сахалинской области начнутся досрочно

SakhalinMedia.ruвчера в 19:10

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ТАССвчера в 19:51

Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса

REGNUMвчера в 20:57

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Российская газетавчера в 22:06
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