Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.

Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

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Финансы Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30% Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.

Общество Россия ограничит въезд иностранцев Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.

Общество Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.

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