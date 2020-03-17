Коронавирус

Сахалин.ИнфоСахалин.ИнфоКаникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

2 фото
Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Каникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта

Сахалин.Инфовчера в 18:12

Сахалинские школьники отправятся на каникулы 18 марта

АСТВвчера в 18:28

Школы Сахалина и Курил с 18 марта досрочно уходят на каникулы

РИА Сахалин-Курилывчера в 22:21

Школьные каникулы в Сахалинской области начнутся досрочно

SakhalinMedia.ruвчера в 19:10

Все школы Южно-Сахалинска с 18 марта уходят на каникулы из-за коронавируса

ТАССвчера в 19:51

Школы Южно-Сахалинска уходят на каникулы из-за коронавируса

REGNUMвчера в 20:57

Школьники Сахалина и Курил из-за коронавируса раньше уйдут на каникулы

Российская газетавчера в 22:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 02:43, Ашберн
Экономика

В Башкирии вновь уменьшился прожиточный минимум

Правительство республики установило величину прожиточного минимума за месяц IV квартала 2019 года на душу населения в размере 9222 рублей.
ProUfu.ru вчера в 07:03
Армия и оружие

Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии

«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Московский Комсомолец Турция вчера в 05:01
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Lenta.ru вчера в 09:39
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Здоровье

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены

Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Интерфакс 02:36
Происшествия

СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве

В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
RT на русском 01:27
Финансы

Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%

Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Эхо Москвы вчера в 22:14
Общество

Россия ограничит въезд иностранцев

Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Интерфакс вчера в 17:15
Общество

В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Горобзор.ру вчера в 10:34
Политика

Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Газета.Ru 01:27
Политика

Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине

Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
REGNUM 00:15
Общество

Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ

Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
Москва 24 01:39
Политика

Байден выиграл праймериз в Вашингтоне

Джо Байден был объявлен победителем праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, таким образом победив в пяти из шести штатов, которые голосовали 10 марта, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Наука

Свитки Мертвого моря оказались подделкой

Известия 02:14
Политика

СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС

РИА Новости 01:40
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Общество

За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 01:32
Общество

Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф

Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
ТАСС вчера в 09:19
Происшествия

В Петербурге совершили вооруженный налет на банк

Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Piter.tv вчера в 14:01
Экономика

Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики

1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Вести.Ru 02:23
Шоу-бизнес

Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик

Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
RuNews24.ru 15 марта в 10:46
Общество

Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса

Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:46
Политика

Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 18:13
Политика

Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
RT на русском вчера в 07:00
Общество

В Сан-Франциско жителям запретили выходить из дома

По даным Ассошиэйтед Пресс, жителям семи округов мегаполиса запретили выходить на улицу без крайней необходимости.
Аргументы и Факты вчера в 23:37
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
Общество

Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом

Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Lenta.ru 02:38
Экономика

ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Коммерсантъ 15 марта в 17:36
Экономика

Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля

Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля.
АМИТЕЛ 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное