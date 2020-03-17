Коронавирус
Сахалин.ИнфоКаникулы на Сахалине начнутся во всех школах одновременно 18 марта
Весенние каникулы в сахалинских школах начнутся во всех школах области одновременно.
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Школьники Сахалина и Курил из-за коронавируса раньше уйдут на каникулы
Российская газетавчера в 22:06
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Экономика
В Башкирии вновь уменьшился прожиточный минимум
Правительство республики установило величину прожиточного минимума за месяц IV квартала 2019 года на душу населения в размере 9222 рублей.
Армия и оружие
Аналитик: Турция может иметь военное преимущество над Россией в Сирии
«Общее военное превосходство России не переводится в превосходство сил на местах на северо-западе Сирии», — указывает автор в статье для The National Interest, имея в виду сирийскую провинцию Идлиб, где сирийские правительственные войска и поддерживаемые Турцией повстанцы яростно боролись за контроль над этим районом.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд (КС) России признал закон о поправках к Основному закону и порядок их принятия соответствующими Конституции, сообщается на сайте суда.
Футбол
21-летний испанский тренер умер от коронавируса
В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
Здоровье
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты найдены
Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно в медучреждения.
Происшествия
СК начал проверку из-за смерти женщины на глазах у ребёнка в Москве
В феврале СК начал проверку из-за смерти девушки в баре в Москве.
Финансы
Агентство «Блумберг» допускает возможный обвал курса рубля на 30%
Аналитики агентства предупреждают, что это может произойти в случае сильного падения биржевых котировок на фондовом рынке США, как это было во время глобального финансового кризиса 2008 года.
Общество
Россия ограничит въезд иностранцев
Россия ограничит въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства.
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Политика
Спикер заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку
Председатель законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол во вторник, 17 марта, покинул свой пост из-за перехода в Государственную думу.
Политика
Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта на Украине
Ранее о бюджетном кризисе на Украине, который грозит перерасти в дефолт, предупредил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
Общество
Родителям предложили давать больничный из-за закрытия школ
Национальный родительский комитет (НКР) предложил обеспечить родителей детей до 14 лет больничными листами на время карантина в школах, сообщила RT председатель комитета Ирина Волынец.
Политика
Байден выиграл праймериз в Вашингтоне
Джо Байден был объявлен победителем праймериз Демократической партии в штате Вашингтон, таким образом победив в пяти из шести штатов, которые голосовали 10 марта, передает AP.
Наука
Свитки Мертвого моря оказались подделкой
Политика
СК начал проверку данных о ветеранах Латышского легиона СС
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Стоимость нефти марок Brent и WTI поднималась на 5%. До этого рост составил 3%. Brent поднималась от $30,65 за баррель до $31,17.
Общество
За сутки в мире зафиксировали 14 тыс. новых заражений коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала за сутки в мире 13 903 новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Общество
Правительство запустит сайт стопкоронавирус.рф
Правительство запустит специальный интернет-ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о распространении вируса в России.
Происшествия
В Петербурге совершили вооруженный налет на банк
Очевидцы сообщили в полицию, что в банк на углу улицы Дыбенко и проспекта Большевиков ворвались вооруженные мужчины.
Экономика
Правительство и Центробанк обнародовали меры по стабилизации экономики
1. Обеспечение финансовой стабильности Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, который обеспечил стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Общество
Празднование Дня космонавтики перенесут в России из-за коронавируса
Празднование Дня космонавтики, которое ежегодно проходит 12 апреля, перенесут на полгода из-за пандемии коронавируса.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Лукашенко объяснил, почему Белоруссия не закрывает границы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Минск не закрывает границы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по примеру своих соседей.
Общество
В Сан-Франциско жителям запретили выходить из дома
По даным Ассошиэйтед Пресс, жителям семи округов мегаполиса запретили выходить на улицу без крайней необходимости.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Сыгравший Тормунда в «Игре престолов» актер заразился коронавирусом
Норвежский актер Кристофер Хивью, известный по роли одичалого Тормунда в фэнтезийном сериале «Игра престолов», заразился коронавирусом.
Экономика
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 0-0,25% с 16 марта.
Экономика
Барнаульцы массово скупают недвижимость на фоне падения рубля
Эксперты связывают это со стремлением населения выгодно вложить деньги, пока их не "съела" девальвация из-за падения курса рубля.