Из-за распространения коронавируса в российских школах с 23 марта по 12 апреля объявят каникулы, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениям образования.

с чего всё началось

При этом школы работают, и особо актуально для тех школьников, которые учатся в начальных классах, если по каким-то причинам родители не могут оставить детей дома, в соответствии с учетом всех требований Роспотребнадзора, школьников можно будет привести в школу.

В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на первом заседании рабочей группы по координации и взаимодействию с региональными управлениями образования, передает РИА Новости.

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