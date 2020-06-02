Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Общество МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ. 640

Наука Коронавирус может размножаться в клетках сердца COVID-19 может проникать в клетки сердца больного человека и размножаться в них, вызывая сбои в работе сердца, узнали молекулярные ученые Франкфуртского института имени Гёте. 106

Общество В России изменили правила для автомобильных номеров Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров. 739

Политика В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24». 58

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Армия и оружие Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive. 818

Общество Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. 7

Происшествия ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков. 2,3K

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Шоу-бизнес Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.

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