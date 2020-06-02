Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Происшествия
Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м
Моя Москва.онлайн 00:59
Общество
МЧС впервые комплексно проверит системы оповещения по всей России
Комплексные проверки готовности систем оповещения населения впервые пройдут на всей территории России в октябре этого года, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 02:34
Общество
Собянин допустил продление масочного режима до середины осени
Масочный режим в Москве может быть продлен до середины осени.
Lenta.ru 01:26
Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
COVID-19 может проникать в клетки сердца больного человека и размножаться в них, вызывая сбои в работе сердца, узнали молекулярные ученые Франкфуртского института имени Гёте.
Evo-rus.com вчера в 03:17
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 02 июня в 10:05
Политика
В Верховной раде Украины назвали неприемлемыми новые условия МВФ
Киев, 4 июня 2020, 06:12 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) выдвигает по новой кредитной программе для Украины такие условия, которые не поддержит общество, заявил 3 июня глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM вчера в 23:12
Происшествия
В Оренбуржье возбудили дело о халатности после изъятия детей из семьи
"Следственные органы региона возбудили дело о халатности против должностных лиц органов опеки района после изъятия детей из многодетной семьи, прокуратура Домбаровского района взяла расследование дела под контроль", - сообщили РИА Новости в прокуратуре Оренбургской области.
РИА Новости 02:00
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Общество
Для въезда на Сахалин потребуют справку об отсутствии коронавируса
Южно-Сахалинск, 4 июня 2020, 09:13 — REGNUM С 11 июня все, кто прибывает в Сахалинскую область, должны будут предъявить справку об отсутствии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:13
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости вчера в 03:51
Политика
Кабмин Белоруссии отправлен в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местный телеканал.
Газета.Ru 01:36
Происшествия
В Суворовском районе размыло дорогу
4 июня в Суворовском районе подтопило и размыло участок дороги местного значения «Ханино-Красное Михайлово» 4 км. В результате дорожное полотно обрушилось.
КП - Тула 02:12
Шоу-бизнес
Лолита предстала в образе разобранного робота в тизере нового клипа
Российская певица Лолита Милявская показала тизер клипа, в котором предстала в виде 3D-модели разобранного робота.
News.ru вчера в 10:18
Космос
Форму и ускорение Оумуамуа объяснили водородным льдом в его составе
N+1 01 июня в 13:18
Экономика
Пивовары опасаются снижения качества пива в ЕАЭС из-за техрегламента
По мнению авторов письма, изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода на 30%, что повлечет уменьшение посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тысяч гектаров, а также снижение занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика
Средства россиян на текущих счетах в банках за апрель рекордно выросли
Что говорят банки Переток средств населения с депозитов на текущие счета был заметным в апреле, но это временное явление, сообщил член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
РБК вчера в 01:00
Происшествия
Крымчанину предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
Ленинский район, Крым, 3 июня 2020, 14:09 — REGNUM Ранее судимому жителю крымского посёлка Ленино предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
REGNUM вчера в 07:09
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA
Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
Наука
В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека
Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека.
Известия вчера в 19:00
Гаджеты
Младшая версия смартфона Realme X3 SuperZoom оказалась его копией
Продажи SuperZoom стартовали на текущей неделе, а вскоре мир увидит и младшая версия смартфона в лице Realme X3.
Актуальные Новости 02:11
Экономика
The Bell узнал о грядущем «разводе» Сбербанка и «Яндекса»
«Яндекс» и Сбербанк ведут переговоры о прекращении партнерства в двух своих совместных проектах «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги», сообщает The Bell со ссылкой на четырех источников, близких к процессу.
РБК 02 июня в 08:50
Армия и оружие
В Донбассе украинские военные вступили в бой с «Правым сектором»
Московский Комсомолец вчера в 04:19
Футбол
«Ротор» проходит лицензирование для участия в РПЛ
"Ротор" проходит лицензирование для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает ТАСС.
Газета.Ru 02:35
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Авто
Opel продемонстрировал цифровой кокпит обновленного кросса Mokka
По словам представителей немецкой компании, новая «приборка» является «высокотехнологичным кокпитом» без физических кнопок и двумя большими экранами, предоставляющими автомобилисту все нужные сведения, и это всё без дополнительных раздражающих визуальных эффектов.
CarsWeek.ru вчера в 15:02
Политика
Кремль ответил на заявления Трампа о ядерном пакте с Россией
Слова американского президента Дональда Трампа о ядерном пакте с Россией прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
НТВ вчера в 11:53
Происшествия
Утопившая своих детей жительница Камчатки получила 15 лет колонии
Российская газета вчера в 21:29
Происшествия
Бывший американский следователь рассказал о произволе в полиции США
3 июня сообщалось, что генпрокурор американского штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения полицейским, задержавшим афроамериканца Джорджа Флойда, который впоследствии умер от их действий.
Lenta.ru 01:49