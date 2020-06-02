Экономика

REGNUMREGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Читать в источнике
Комментировать262

Подробнее о событии

Россияне отреагировали на новость о полной кредитной амнистии

Рамблер05:01

Эксперт назвал условия для списания долгов по кредитам

Московский Комсомолецвчера в 13:34

В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян

Компаниявчера в 04:26

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

REGNUMвчера в 04:49

В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

ТАССвчера в 04:39

СФ: реструктуризация кредита не должна ухудшать кредитную историю

Аргументы и Фактывчера в 06:10

В РФ на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

РИА Новостивчера в 03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 07:01, Ашберн
Технологии

Instagram запустил в России новую функцию

Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
4
Общество

В РЖД рассказали, когда восстановят движение до Мурманска

Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста.
RT на русском 06:38
6
Политика

Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного

Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
2,2K
Политика

Генпрокуратура потребовала удалить ролики про игру о победе Гитлера

Генпрокуратура России потребовала удалить из Сети тизеры игры Strategic Mind: Blitzkrieg.
Известия вчера в 11:38
Общество

Мурашко: До 10 июня все медики получат стимулирующие выплаты

Увеличилось и количество медработников, получающих стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Российская газета 06:44
Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

РИА Новости вчера в 11:20
214
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка

Газета.Ru вчера в 06:28
6
Экономика

«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах

"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
258
Авто

Hyundai рассекретил обновленный Santa Fe

Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Santa Fe. Продажи новинки в Европе должны начаться в сентябре нынешнего года.
AutoNews 02:45
11
Гаджеты

В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10

Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 01 июня в 09:53
501
Армия и оружие

В России определили условия применения ядерного оружия

Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
1,8K
Происшествия

Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка

В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Кино

Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»

На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
1
Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
1,2K
Происшествия

Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея

Сегодня утром на берегу Енисея в Красноярске, в районе острова Татышев, рыбак обнаружил тело несовершеннолетнего.
Российская газета 02:18
40
Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
1,8K
Политика

Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам

«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика

ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
5
Политика

Песков заявил о второй волне коронавируса в России

Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:42
Авто

Появились изображения преемника Lada Largus

В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
4
Общество

Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
10
Общество

В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+

В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Общество

Стало известно, как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Пестрецы 04:28
Происшествия

Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск

Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
65
Транспорт

Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня

Ночная репетиция парада Победы в Москве перенесена с 4-го на 14 июня, сообщает Центр организации дорожного движения.
RT на русском 06:11
8
Кино

Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма

Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
13
Путешествия

Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году

Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
150
Происшествия

Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки

Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия вчера в 17:34
61
Происшествия

ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании

Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51
1,4K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное