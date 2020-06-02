Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Технологии
Instagram запустил в России новую функцию
Соцсеть Instagram запустила в России функцию для заказа еды в рамках поддержки малого бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 05:24
Общество
В РЖД рассказали, когда восстановят движение до Мурманска
Глава РЖД Олег Белозёров заявил, что компания планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста.
RT на русском 06:38
Политика
Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного
Проект закона был внесен в парламент ЛНР главой республики Леонидом Пасечником и обретет силу закона после подписания им. Действующая Конституция ЛНР называет государственными языками русский и украинский языки, при этом первый признается также официальным языком делопроизводства во всех органах власти и местного самоуправления.
РБК 05:59
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Политика
Генпрокуратура потребовала удалить ролики про игру о победе Гитлера
Генпрокуратура России потребовала удалить из Сети тизеры игры Strategic Mind: Blitzkrieg.
Известия вчера в 11:38
Общество
Мурашко: До 10 июня все медики получат стимулирующие выплаты
Увеличилось и количество медработников, получающих стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку.
Российская газета 06:44
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
РИА Новости вчера в 11:20
Шоу-бизнес
Юлия Савичева рассказала, как потеряла ребенка
Газета.Ru вчера в 06:28
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru вчера в 11:12
Авто
Hyundai рассекретил обновленный Santa Fe
Компания Hyundai представила обновленный кроссовер Santa Fe. Продажи новинки в Европе должны начаться в сентябре нынешнего года.
AutoNews 02:45
Гаджеты
В Microsoft подтвердили проблемы с обновлениями Windows 10
Корпорация Microsoft признала, что с обновлением актуальной версии Windows 10 есть проблемы.
Pravda.Ru 01 июня в 09:53
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Происшествия
Жителю Крыма предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве ребёнка
В Крыму 39-летнему жителю посёлка Ленино предъявлено обвинение в изнасиловании и убийстве шестилетней девочки.
RT на русском 06:54
Кино
Новая героиня заменит Руби Роуз в «Бэтвумен»
На место персонажа Руби Роуз, покинувшей сериал "Бэтвумен", придет новая героиня.
ИА InterMedia 06:26
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Происшествия
Пропавший в Красноярске ребенок найден мертвым на берегу Енисея
Сегодня утром на берегу Енисея в Красноярске, в районе острова Татышев, рыбак обнаружил тело несовершеннолетнего.
Российская газета 02:18
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Путин не примет участие во всемирном онлайн-саммите по вакцинам
«На высшем уровне участие не предусмотрено»,— сказал господин Песков журналистам на вопрос о том, принял ли приглашение Владимир Путин.
Коммерсантъ 06:27
Политика
ЕСПЧ отклонил жалобу на водную блокаду Крыма
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отклонил жалобу Красноперекопского рыбкомбината на перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.
Коммерсантъ 04:19
Политика
Песков заявил о второй волне коронавируса в России
Если в России наступит вторая волна пандемии коронавируса, то российская система здравоохранения должна справиться с данной угрозой, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:42
Авто
Появились изображения преемника Lada Largus
В конце мая «Автоновости дня» сообщили о том, что Renault выпустит новый кросс-универсал, который в перспективе может стать преемником российской LADA Largus.
Автоновости дня 04:23
Общество
Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и «Ведомостям»
Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.
ТАСС 04:02
Общество
В Кремле не комментируют возможный перенос даты заседания ОПЕК+
В Кремле пока ничего не могут сказать о возможном переносе даты заседания ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:11
Общество
Стало известно, как пройдет голосование по поправкам к Конституции РФ
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля.
Пестрецы 04:28
Происшествия
Создателя бренда «Довгань» объявили в международный розыск
Создателя брендов «Довгань» и «Смак» Германа Лиллевяли, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, объявили в международный розыск, сообщили РБК в пресс-службе Хорошевского суда Москвы.
РБК 04:56
Транспорт
Ночную репетицию парада Победы в Москве перенесли на 14 июня
Ночная репетиция парада Победы в Москве перенесена с 4-го на 14 июня, сообщает Центр организации дорожного движения.
RT на русском 06:11
Кино
Александр Невский завершил работу над фильмом с дочерью Ван Дамма
Небезызвестный и по-своему даже легендарный культурист, актёр, режиссёр и продюсер Александр Невский завершил работу над своим новым фильмом.
Российская газета 06:55
Путешествия
Туроператоры огласили цены на отдых на российских курортах в 2020 году
Стоимость авиабилетов и отдыха внутри России останется на уровне прошлого года, то есть до пандемии коронавируса.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Акция против полицейского насилия в Париже переросла в беспорядки
Парижская манифестация проходит на фоне продолжающихся с начала прошлой недели беспорядков в США после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.
Известия вчера в 17:34
Происшествия
ВС Башкирии оправдал двух экс-полицейских по делу об изнасиловании
Верховный суд Башкирии оправдал двух экс-полицейских, которых ранее приговорили к лишению свободы по обвинению в изнасиловании дознавательницы, третьему сократили срок на два года, сообщил РИА Новости адвокат одного из бывших полицейских Аслям Халиков.
РИА Новости 03:51