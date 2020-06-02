Экономика
Инвест-ФорсайтВ России может начаться кредитная амнистия
По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц.
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Хоккей
Каблуков может стать частью обмена «Металлурга» с «Авангардом»
Нева Спорт 02 июня в 09:12
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Политика
РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам
Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
Общество
Швеция пожалела об отсутствии карантинных мер из-за высокой смертности
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил, что смертность от коронавируса оказалась слишком высокой.
Gazeta.SPb вчера в 11:59
Общество
Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом
Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РИАМО 02:56
Происшествия
На Москву и область обрушились сильные ливни и ветер
Дожди и сильный ветер обрушились на Москву и область. Ливень не прекращался всю ночь.
Вести.Ru вчера в 23:54
Авто
Компания BMW презентовала новое купе BMW 4-Series
Состоялась официальная презентация нового купе BMW 4-Series.
Новые автомобили вчера в 03:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в Норильске
СК возбудил уголовное дело о халатности из-за "несвоевременного информирования" о чрезвычайной ситуации с разливом топлива в Норильске, сообщило ведомство на своем сайте.
РИА Новости 05:43
Экономика
Деньги «под отчет» выплачивают без указания кода в платежке
При выдаче работнику денежных средств «под отчет» код дохода в платежке не ставится. Подотчетные деньги не являются доходом работника.
Бухгалтерия.ру 02 июня в 08:41
Происшествия
Утопившей своих детей матери вынесли приговор на Камчатке
Газета.Ru вчера в 20:37
Здоровье
18 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
2 июня в Амурской области подтверждено 18 новых случаев коронавируса: восемь - в Благовещенске, пять - в Свободном, два - в Райчихинске, по одному - в Белогорске, Благовещенском и Михайловском районах.
Телепорт 02 июня в 02:32
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Политика
«Деоккупацию» Крыма обсудит в Берлине делегация Украины
Как сообщает ToDay News Ufa, со ссылкой на ведомство, Министр иностранных дел и глава Офиса президента Украины встречаются с главой МИД ФРГ Хайко Маасом советником канцлера по внешней политике Яном Гекером и министром обороны Аннегрет Крамп-Карренбауер для того, чтобы детально обсудить ситуацию и возможность гуманитарной помощи востоку Украины.
ToDay News Ufa 02 июня в 22:49
Путешествия
Гендиректор санатория рассказал, как туристам попасть на отдых в Сочи
Глава управления безопасности Елена Лысенко рассказала в среду, что Ростуризм и Роспотребнадзор обсуждают смягчение требования к санаторно-курортным учреждениям о том, что все туристы должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса и отсутствии контактов с заболевшими.
Интерфакс вчера в 11:00
Политика
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Экономика
В России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам
Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства.
REGNUM 03:34
Армия и оружие
Россия определила четыре случая применения ядерного оружия
При необходимости президент России может проинформировать военно-политическое руководство других стран и международные организации о готовности применить ядерное оружие, о решении его использовать или о факте его применения.
РБК 02 июня в 10:11
Политика
В Раде одобрили отставку Пристайко с поста вице-премьера Украины
Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за отставку Вадима Пристайко с поста вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции.
News.ru 05:03
Общество
В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов
В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС.
Motor 02 июня в 03:29
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Газета.Ru вчера в 11:38
Общество
Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель
ТАСС вчера в 07:26
Общество
Эколог оценил последствия утечки топлива в Норильске
РИА Новости 04:16
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Политика
В Верховной раде заявили о неприемлемости условий МВФ
Условия МВФ по новой кредитной программе неприемлемы для Украины, заявил глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия.
Газета.Ru 03:54
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Ольга» впервые стал отцом
7Дней.ру вчера в 10:30
Шоу-бизнес
Музыканта Романа Жукова обвинили в изнасиловании беременной жены
Елена Жукова, бывшая супруга музыканта Романа Жукова, заявила, что муж изнасиловал ее на десятой неделе беременности, после чего у нее случился выкидыш.
Lenta.ru 04:59
Общество
В Южной Корее прокуратура запросила ордер на арест главы Samsung
Телеканал RTVI 05:22
Авто
6 примет хорошей АЗС (и 7 признаков плохого бензина)
АЗС обязаны заменять топливо, если выяснится, что залито не то, что прописано в чеке.
За рулем 03:00