По данным Владимира Кравченко, в России предоставлено 1,8 млн кредитных каникул по займам физлиц.

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Общество Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. 11

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Общество В Саратове бастуют работники троллейбусного депо На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает. 26

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Экономика В России утвердили правила предоставления субсидий аэропортам Москва, 4 июня 2020, 10:34 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий аэропортам, сообщает 4 июня пресс-служба правительства. 1

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Общество В России появятся автомобильные номера с новыми кодами регионов В России снимаются ограничения на комбинации цифр кодов регионов -- ранее они могли начинаться только с 1 или 7, а теперь с любой цифры от 1 до 9. Соответствующий приказ МВД уже подписан, передает ТАСС. 740

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