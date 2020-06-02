Экономика

REGNUMREGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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с чего всё началось

В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.
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ТАССвчера в 04:39

Россиянам могут списать все кредитные долги

Рамблервчера в 04:38

В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян

Компаниявчера в 04:26

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

REGNUMвчера в 04:49
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В NASA предупредили о летящем к Земле опасном астероиде

Деловое.ТВ вчера в 04:37
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Технологии

Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества

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Здоровье

178 новых заражений коронавирусом выявили в Ростовской области

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Kursk.com 31 мая в 05:05
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При пожаре в Боткинской больнице Петербурга погиб пациент

BFM.ru 03:35
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СЕ ищет консультантов в сфере «демократического управления» на Украине

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Впервые по всей России пройдет проверка систем оповещения о ЧС

Комплексные проверки готовности систем оповещения населения с запуском сирен проведут централизованно по всей России.
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В кораблях Маска нашли заимствование у России

"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
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Культура

Юрий Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит

Российский музыкант Юрий Лоза ответил Филиппу Киркорову, назвавшему его никому не нужным аппендицитом.
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Происшествия

В Индии похороненный заживо сам выбрался из могилы

В индийском городе Гондал захороненный заживо мужчина смог самостоятельно выбраться из могилы.
Газета.Ru 02:56
Общество

Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров

Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru вчера в 06:40
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Здоровье

Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками

Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 01 июня в 03:31
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Экономика

Польша начала расследование против «Газпрома»

«Глава Управления по охране конкуренции и потребителей возбудил дело против «Газпрома» за отказ от сотрудничества в ходе антимонопольного расследования», — говорится в сообщении.
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Вышедший из комы житель Москвы впервые узнал о пандемии коронавируса

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ЦИК заявил о невозможности агитации за и против поправок в Конституцию

Закон о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию не предусматривает агитацию за или против, заявила РБК член Центризбиркома Майя Гришина.
Ведомости вчера в 13:44
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Шоу-бизнес

Охлобыстин отреагировал на слова Пригожина о «бедствующих» артистах

Российский актёр Иван Охлобыстин прокомментировал недавнее заявление продюсера Иосифа Пригожина о бедствующем положении артистов.
Аргументы и Факты вчера в 15:29
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Кафе решили не штрафовать за нарушение требований Роспотребнадзора

В секретариате заявили, что присутствовавшие на совещании представители бизнеса «выразили полное понимание данного подхода».
РБК 03:15
Армия и оружие

Появилось видео применения бетонобойной штурмовой бомбы

В Сети была опубликована видеозапись сброса истребителем-бомбардировщиком Су-34 штурмовой бетонобойной бомбы БетАБ-500 ШП.
Военное дело 02:49
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Общество

Еще 94 человека заболели коронавирусом в Саратовской области

На 3 июня в Саратовской области у 3 363 человек подтверждено заражение коронавирусом.
Kursk.com 03:30
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Экономика

Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов

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Шоу-бизнес

Анна Седокова не сдержала слёз, говоря о первом разводе и семье

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Сенатор Керимов подал в суд на Forbes и «Ведомости»

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов подал иск о защите чести и достоинства к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»), сообщили агентству «Москва» в Гагаринском районном суде Москвы.
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Общество

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за ветра, сообщает «РИА Новости».
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Общество

Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих

Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
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Общество

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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк планируют разделить общие активы

В начале года аналитики оценили стоимость актива в 90 – 96 млрд руб. Сбербанк, в свою очередь, планирует получить полный контроль над активом "Яндекс.Деньги", где it-компании принадлежат 25% акций.
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Происшествия

На акции протеста в Париже полиция применила слезоточивый газ

По информации «РИА Новости», в Париже полицейские применили слезоточивый газ для разгона несогласованной акции протеста против полицейского насилия и расизма.
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Армия и оружие

Пентагон перебросил к Вашингтону 1,6 тыс. военных на фоне протестов

Минобороны США перебросило около 1,6 тыс. солдат в окрестности Вашингтона на фоне массовых протестов и погромов.
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Дочь назвала Успенскую соучастницей преступления

Дочь Любови Успенской обвинила певицу в том, что она нажилась на деградации общества.
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