Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Авто
В России введут штраф за брошенные автомобили
За мойку автомобиля в неположенном месте предполагается штраф на сумму 1-2 тысячи рублей.
RuNews24.ru 01 июня в 16:08
Общество
Путин объявил ЧС федерального уровня из-за разлива топлива в Норильске
Коммерсантъ 09:26
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше 40 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent превысила 40 долларов за баррель. Североамериканская нефть WTI торгуется по цене 37,6 доллара за баррель.
Российская газета вчера в 21:30
Экономика
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2%
Прожиточный минимум в России вырос на 2,2 % по сравнению с 2019 годом.
Газета.Ru 11:09
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости вчера в 11:20
Политика
Лукашенко отправил правительство в отставку
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства.
Коммерсантъ 12:12
Транспорт
В РЖД рассказали, когда полностью восстановят движение до Мурманска
Компания "РЖД" планирует к октябрю полностью восстановить железнодорожное движение до Мурманска, нарушенное из-за обрушения моста, сообщил журналистам гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
РИА Новости 06:34
Политика
Саакашвили отказался отвечать на вопрос о результатах на новом посту
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вышел из себя и отказался отвечать на вопрос одного из украинских предпринимателей, который спросил, когда станут видны результаты его деятельности на посту главы Национального совета реформ.
ТАСС 08:19
Игры
В сети появились фотографии распаковки Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077
Пользователь reddit поделился фотографиями с распаковкой Xbox One X, которая оформлена в стиле Cyberpunk 2077.
CyberSport.ru 10:32
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Верховный Суд Башкирии оправдал двоих экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы, а третьему изменил приговор.
Российская газета 04:08
Футбол
Малафеев назвал игроков, которых не смог купить «Зенит»
Спорт день за днем 13:25
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
РИА Новости вчера в 16:30
Армия и оружие
Россия рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания
Согласно документу, Российская Федерация рассматривает ядерное оружие только как средство сдерживания, применение которого является "крайней и вынужденной мерой".
Газета.Ru вчера в 08:59
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение строительства "Северного потока-2", сменило владельца, сообщает РБК.
Российская газета 01 июня в 19:35
Общество
Овечкин высказался о массовых беспорядках в США
Хоккеист высказал слова соболезнования по поводу гибели афроамериканца Джорджа Флойда, а также обратился к жителям США в связи с массовыми беспорядками, вызванные данным событием.
Piter.tv вчера в 04:09
Политика
Почти 200 муниципальных депутатов подписали обращение против поправок в Конституцию
192 муниципальных депутатов из 26 регионов России подписали открытое письмо против поправок в Конституцию.
Дождь 11:57
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 11:33
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
Общество
Протестующие в Лондоне штурмуют резиденцию премьер-министра
Толпа бушует у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
Фонтанка.Ру 13:06
Политика
Путин разрешил Наталье Комаровой в третий раз возглавить Югру
Ново-Огарево, Московская область, 3 июня 2020, 17:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал желание губернатора Югры Натальи Комаровой возглавить регион в третий раз.
REGNUM 10:05
Спорт
Чемпион мира по борьбе корэш скончался из-за коронавируса
Газета.Ru 12:05
Происшествия
Появилось фото пробившего стену в московском метро поезда
В метро Москвы поезд пробил стену в электродепо. Фото последствий аварии публикует «Московский комсомолец».
Lenta.ru 13:00
Шоу-бизнес
Михаил Боярский объяснил свой изможденный вид
Актуальные Новости 11:08
Здоровье
Минздрав рассказал об атипичных симптомах коронавируса у пожилых
У пожилых людей COVID-19 может протекать атипично. В частности, у таких пациентов возможен бред и снижение артериального давления.
BFM.ru 08:47
Общество
В Черногории объявили о завершении эпидемии коронавируса
В Черногории окончилась эпидемия коронавирусной инфекции, сообщило правительство страны.
RT на русском вчера в 18:31
Шоу-бизнес
Дробыш рассказал о гей-лобби в российском шоу-бизнесе
Pravda.Ru вчера в 09:03
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия вчера в 15:21