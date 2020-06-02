Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
Читать в источнике
Оценить333
с чего всё началось
Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.ТАССвчера в 04:39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7216 источников, обновлено в 03:07, Ашберн
Кино
Крис Эванс больше не вернется к роли Капитана Америки
Крис Эванс с 2011 года играл роль Капитана Америки. Последнее его появление было в финале серии фильмов о Мстителях.
Слово и Дело вчера в 10:34
Происшествия
В Красноярске обнаружили тело ребенка
В районе острова Татышева в Красноярске найдено тело ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на местное управление МВД.
Газета.Ru 01:44
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в новый дом
Кстати, новый дом звезды уже не раз попадал в ролики, которые публикует в соцсетях Барановская.
StarHit.ru вчера в 07:00
Культура
Лоза раскритиковал Киркорова за шутку про аппендицит
Музыкант Юрий Лоза ответил на шутку Филиппа Киркорова, который предложил композитору изобразить в программе "Жить здорово!" с Еленой Малышевой аппендицит.
Piter.tv 00:30
Наука
Тайну происхождения свитков Мертвого моря раскрыл анализ ДНК
Исследование ДНК шкур животных, на которых были написаны свитки Мертвого моря, привело к удивительным результатам.
Южный Федеральный вчера в 21:51
Общество
В кораблях Маска нашли заимствование у России
"Русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических грузовиков и пилотируемых кораблей", - говорится в публикации.
Газета.Ru вчера в 21:31
Происшествия
В Петербурге при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В Санкт-Петербурге во время пожара в квартире погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Екатеринбурге застрелили мужчину во время штурма квартиры
Екатеринбург, 1 июня 2020, 20:03 — REGNUM В Екатеринбурге силовики застрелили мужчину во время штурма квартиры.
REGNUM 01 июня в 13:03
Здоровье
Вышедшего из комы москвича шокировали ограничения из-за коронавируса
Жена пациента сообщила, что они на тот момент, конечно, слышали о коронавирусе, но он еще не так распространился в России.
РИА Новости вчера в 23:06
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent выросла до $40 за баррель
Стоимость барреля марки Brent достигла психологической отметки в $40 за баррель и продолжает торговаться в плюсе.
Газета.Ru 01:53
Экономика
ВТБ увеличил выдачу ипотеки в мае на треть
ВТБ в мае выдал ипотечных кредитов на 62,4 миллиарда рублей, увеличив продажи по сравнению с маем 2019 года на треть, объем майских продаж сопоставим с докризисным значением февраля, одним из основным факторов, позволивших восстановить спрос на ипотеку, стала программа господдержки со ставкой 6,5%, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:01
Общество
В Москве еще 1855 пациентов вылечились от коронавируса
Коммерсантъ 31 мая в 03:23
Футбол
Клаудио Маркизио: «Перешел в „Зенит“, чтобы не предавать „Ювентус“»
Матч ТВ вчера в 16:23
Происшествия
Похороненный заживо мужчина сумел самостоятельно выбраться из могилы
Житель индийского города Гондал Капил Маракана самостоятельно выбрался из могилы после того, как злоумышленники похоронили его заживо, сообщает The Times of India со ссылкой на местную полицию.
РИА Новости 02:26
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия вчера в 08:24
Экономика
Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в 50 млн евро
Отмечается, что он угрожает российскому "Газпрому" штрафом в 50 миллионов евро за отказ сотрудничать в расследовании дела Nord Stream 2.
РЕН ТВ 02:49
Общество
Немецкий фотограф рассказал о магии россиян
В России и россиянах есть какая-то магия. Такое мнение в интервью телеканалу ZDF высказал немецкий фотограф Франк Херфорт.
РИА Новости вчера в 20:43
Происшествия
Бойцов спецназа ФСБ уволили за разбой
В Москве семь бойцов спецназа «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России уволили за разбойное нападение на бизнесмена.
Lenta.ru 02:44
Общество
В Калужской области режим повышенной готовности продлён до 30 июня
Публикуем полный текст постановления правительства Калужской области №433 от 02.06.2020 г.: Постановление №200 от 17 марта 2020 года, в которое вносятся изменения, размещено на сайте правительства.
Калужский перекресток 02:12
Здоровье
Доктор Мясников рассказал, как бороться с резкими скачками давления
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал СМИ, как бороться с резкими скачками давления.
Evo-rus.com вчера в 12:10
Политика
США начали расследование импорта ванадия из России и Китая
Министерство торговли США начало расследование импорта ванадия из России и Китая.
РБК вчера в 23:35
Общество
В институте Минобороны успешно испытали вакцину от коронавируса
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны к концу июля завершат все клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщил начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) военного ведомства Сергей Борисевич в интервью газете "Красная звезда".
РИА Новости вчера в 17:06
Политика
МИД Украины раскритиковал идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
Ранее пресс-служба Кремля заявила, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил о своём предложении провести в сентябре саммит G7 с возможным приглашением лидеров России, Индии, Австралии и Южной Кореи.
Московский Комсомолец 00:00
Здоровье
Российским врачам предложили работать дворниками и уборщиками
Следственный комитет начал проверку после того, как барнаульским ортопедам и травматологам предложили стать дворниками и уборщиками.
Секрет фирмы 01 июня в 03:31
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов из-за кризиса
Россию в 2020 – 2021 годах может покинуть около 10 – 15 тыс. IT-специалистов.
Коммерсантъ 00:20
Общество
Минобороны перенесло летние военные сборы студентов
Перед направлением на учебные сборы все студенты пройдут обязательное медицинское освидетельствование в военных комиссариатах на предмет отсутствия противопоказаний, передаёт РИА Новости.
Говорит Москва 00:47
Общество
Италия сняла ограничения для европейцев и ждет первых туристов
Примечательно, что итальянские власти настолько хотят компенсировать убытки от эпидемии коронавируса, что готовы пропускать в страну туристов из Европы без 14-дневного карантина.
MedikForum.ru вчера в 17:35