Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Кино
Леа Сейду снимется в костюмной драме «Вечеринка дураков»
Inc-news.ru 05:50
Технологии
Пользователей WhatsApp предупреждают о новой схеме мошенничества
Пользователи WhatsApp были предупреждены о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получить доступ к учетным записям.
Evo-rus.com вчера в 14:22
Происшествия
В «Российской венчурной компании» прошли обыски
Москва, 3 июня 2020, 13:43 — REGNUM Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ и следователи МВД провели обыски в офисе «Российской венчурной компании» и в доме ее гендиректора Александра Повалко.
REGNUM 06:43
Общество
В Москве опубликованы графики отключения горячей воды
Тепло и горячую воду в жилых домах Москвы на время профилактических работ отключают с 1 июля 2020 года.
Интерфакс вчера в 11:08
Общество
Власти Нью-Йорка ввели комендантский час
Коммерсантъ 01 июня в 18:18
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru вчера в 11:54
Гаджеты
Thermaltake DistroCase 350P создан для СЖО
Разработчики корпуса Thermaltake DistroCase 350P приняли решение, что им не обязательно делать обычную модель для установки СЖО.
Megaobzor.com 02:41
Общество
Владелец русского ресторана в США заявил о защите от протестующих
Владелец русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айк Газарян, с оружием охранявший свой ресторан во время беспорядков в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, ответил на обвинения в том, что он "русская мафия": по его словам, он имеет право защищаться от мародеров.
РИА Новости вчера в 16:30
Общество
Путин потребовал доложить о ситуации в Норильске после разлива топлива
Президент России Владимир Путин в ходе совещания потребовал от главы МЧС Евгения Зиничева доложить о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив топлива.
RT на русском 09:12
Армия и оружие
Турция перебросила в Сирию САУ с пушками необычного калибра
Российская газета вчера в 09:11
Экономика
Касперская предупредила о риске эмиграции IT-специалистов
Россию в 2020–2021 годах могут покинуть 10–15 тыс. специалистов, работающих в IT-сфере, сообщили в письме премьер-министру Михаилу Мишустину глава правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.
Известия 03:45
Политика
На Украине оценили угрозу широкомасштабной войны с Россией
Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников оценил угрозу широкомасштабной войны с Россией.
Lenta.ru вчера в 02:27
Игры
Sony обрушила цены на PlayStation 4 и аксессуары в России
В рамках акции снижены цены на множество игр, игровые приставки PlayStation 4, аксессуары и подписку PlayStation Plus.
iXBT.com 08:25
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com вчера в 20:13
Футбол
Усман Дембеле хочет перейти в «Ювентус»
Mundo Deportivo утверждает, что нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Италии.23-летний французский футболист привлек внимание спортивного директора "Ювентуса" Фабио Паратичи.
Soccer.ru 04:02
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru 01:19
Политика
Путин не принял приглашение Джонсона на саммит по вакцинам
Президент России Владимир Путин не примет участия в назначенном на 4 июня виртуальном саммите Global Vaccine Summit 2020, на который его пригласил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
РБК 07:01
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском вчера в 07:58
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Дава закупил одежду на миллион рублей
Недавно блогер приобрел автомобиль за 10 миллионов рублей, а теперь потратил внушительную сумму в ЦУМе.
StarHit.ru 01 июня в 12:00
Общество
Гагаринский суд вернул Керимову иски к трем СМИ
Гагаринский суд Москвы отказался принять три иска сенатора Сулеймана Керимова к СМИ в связи с их неподсудностью, сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.
Интерфакс 08:32
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 16:25
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Составлен топ автомобилей с самыми ненадежными моторами
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Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сравнил смертность от коронавируса и обычного гриппа.
Lenta.ru 07:05
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ВОЗ предупредила об угрозе нового всплеска коронавируса
Угроза повторного всплеска COVID-19 сохраняется. Если вирус не купировать, вторая волна эпидемии может стать «разрушительной».
BFM.ru 05:15
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Минздрав назвал возможный первый симптом коронавируса
Первым возможным симптомом заражения коронавирусом могут быть поражения кожи.
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Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
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Приложение для удаления китайских приложений со смартфона стало хитом
Remove China Apps самостоятельно не может удалять китайские приложения.
Что происходит вчера в 04:43
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Голосование по поправкам к Конституции пройдет 1 июля
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию состоится 1 июля.
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Швеция пожалела об отсутствии карантина из-за рекордной смертности
Швеция признала свою ошибку, из-за которой в стране не вводили строгие карантинные меры.
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Маски в московском метро резко подешевели
Со среды, 3 июня, стоимость защитных масок во всех кассах и торговых павильонах московского метро составит 20 рублей.
Мослента 06:49