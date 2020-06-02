Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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с чего всё началось
Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.ТАСС04:39
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Армия и оружие
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
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Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву в связи с тем, что у полицейских, задерживавших пикетчиков на Петровке, были одинаковые жетоны.
Эхо Москвы 11:18
Финансы
Курс доллара рухнул из-за подорожания нефти
Американская национальная валюта дешевеет с пятницы. Об этом пишут «Новые известия». Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть.
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«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
ЖКХ
Опубликован график отключения горячей воды в Москве
В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
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Армия и оружие
В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России
Газета.Ru вчера в 08:59
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Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Общество
Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев
Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
Происшествия
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Происшествия
На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания
Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
Эхо Москвы 12:31
Кино
«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров
В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
Inc-news.ru вчера в 04:20
Здоровье
Губернатор о вспышке распространения коронавируса в Вязовке: «Понятно, что вирус не в форточку влетел»
По словам губернатора, относительно стабильная ситуация с распространением инфекции омрачилась вспышкой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате села Вязовка.
Четвертая Власть 12:19
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Экономика
Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
RT на русском 07:58
Общество
Врач из Италии заявил о снижении активности коронавируса
Итальянский врач сообщил о том, что отмечается падение активности коронавируса.
ToDay News Ufa 02:50
Политика
Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов
Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:05
Космос
Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце
Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:37
Политика
Китай приостановил закупку сои и свинины из США
Как сообщают журналисты, китайские власти запретили закупать сельхозпродукцию из США на фоне критики закона о национальной безопасности в Гонконге.
RuNews24.ru вчера в 11:48
Шоу-бизнес
Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
Uznayvse.ru вчера в 13:31
Хоккей
Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет
В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
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Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд
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Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
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Коронавирус успешно размножился в клетках сердца
Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
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Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном
Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
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Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов
Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью
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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30