Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.

с чего всё началось

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