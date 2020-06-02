Экономика

REGNUMREGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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с чего всё началось

В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

Сенатор предложил провести совещание с представителями Минфина, Банка России и экспертного сообщества, чтобы обсудить проблемы правоприменения закона 106. В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала это предложение.
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Россиянам могут списать все долги по кредитам

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СФ: реструктуризация кредита не должна ухудшать кредитную историю

Аргументы и Факты06:10

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В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

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Россиянам могут списать все кредитные долги

Рамблер04:38

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

REGNUM04:49

В РФ на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

РИА Новости03:52
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Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия

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Общество

Алексей Венедиктов и Дмитрий Муратов пожаловались на одинаковые жетоны у полицейских, которые задерживали пикетчиков

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Финансы

Курс доллара рухнул из-за подорожания нефти

Американская национальная валюта дешевеет с пятницы. Об этом пишут «Новые известия». Рубль укрепляется на фоне роста цен на нефть.
Восток-Медиа вчера в 13:17
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Энергетика

«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG

"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
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Происшествия

В Саратове 2-летний ребенок выпал из окна и разбился насмерть

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ЖКХ

Опубликован график отключения горячей воды в Москве

В Москве запустили сервис, информирующий о сезонном отключении горячей воды в городе.
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Армия и оружие

В Генштабе ВС сообщили об активизации полетов ВВС США у границ России

Газета.Ru вчера в 08:59
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Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
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Общество

Поправки в Конституцию начали продвигать роликами про геев

Федеральное агенство новостей (РИА ФАН) опубликовало ролик про гей-пару в поддержку поправок в Конституцию РФ.
Полит.ру 09:36
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Происшествия

В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
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Происшествия

На акции против полицейского насилия в Москве начались задержания

Акция связана с убийством жителя Екатеринбурга сотрудниками Росгвардии.
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Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В другой престижной номинации «Лучший сериал года» победил проект Бориса Хлебникова «Шторм».
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Здоровье

Губернатор о вспышке распространения коронавируса в Вязовке: «Понятно, что вирус не в форточку влетел»

По словам губернатора, относительно стабильная ситуация с распространением инфекции омрачилась вспышкой заболеваемости коронавирусом в психоневрологическом интернате села Вязовка.
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Происшествия

МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой

Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
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Экономика

Мишустин рассказал о плане восстановления экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об основных параметрах общенационального плана восстановления экономики страны.
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Общество

Врач из Италии заявил о снижении активности коронавируса

Итальянский врач сообщил о том, что отмечается падение активности коронавируса.
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Политика

Коронавирус обнаружен у 500 российских журналистов

Замглавы Минкомсвязи России Алексей Волин назвал число российских журналистов, у которых был выявлен коронавирус нового типа, передает РИА "Новости".
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Космос

Зафиксирована мощнейшая за три года вспышка на Солнце

Обсерватория солнечной динамики зафиксировала крупнейшую с октября 2017 года вспышку на Солнце.
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Политика

Китай приостановил закупку сои и свинины из США

Как сообщают журналисты, китайские власти запретили закупать сельхозпродукцию из США на фоне критики закона о национальной безопасности в Гонконге.
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Шоу-бизнес

Константин Богомолов опубликовал фото обнаженной Ксении Собчак

Константин Богомолов и Ксения Собчак после своей свадьбы в пятницу 13 считаются одной из самых эпатажных пар.
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Хоккей

Его ставили выше Харламова. Сегодня Владимиру Крутову исполнилось бы 60 лет

В начале октября 1979 года Крутов ошеломил даже звездных ветеранов ЦСКА, забросив четыре шайбы в тяжелом дерби с Динамо.
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Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep

Преемник популярной модели стал похожим на Jeep, получив более агрессивный экстерьер и обновления в салоне.
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Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

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Общество

Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников

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Коронавирус успешно размножился в клетках сердца

Немецкие молекулярные биологи подтвердили, что коронавирус нового типа может проникать в клетки сердца человека, а также выяснили, что он может размножаться в них и вызывать сбои в сердцебиении.
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Алсу впервые показала фото с трехлетним сыном

Популярная исполнительница Алсу в Международный день защиты детей впервые представила публике своего трехлетнего сына Рафаэля.
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Общество

Роспотребнадзор раскритиковал идею ваучеров вместо денег за отмену рейсов

Роспотребнадзор отказался согласовать подготовленный Минтрансом проект постановления правительства о легализации ваучеров, выдаваемых в качестве компенсации за отмененные авиарейсы.
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Юлия Ковальчук поделилась редким фото с подросшей дочерью

Юлия Ковальчук поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта редким фото с подросшей дочерью от Алексея Чумакова.
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Total War: Troy бесплатно раздадут в Epic Games Store

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СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии

Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
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