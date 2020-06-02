Экономика
REGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»
Уже вскоре состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир в Донбасс Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины Украинец отметил, что диалог между МИД четырех стран "нормандского саммита" будет продолжен в ближайшее время.
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Политика
Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира
Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Улучшающий запоминание шрифт бесполезным оказался
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