Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Происшествия В США полицейские выстрелили резиновыми пулями в продюсера Sputnik Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с применением силы против журналистов во время протестов в США, которые начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полиции.

Единоборства Глава UFC отреагировал на заявление Джона Джонса об уходе Президент UFC, Дана Уайт, прокомментировал информацию о том, что действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, отказался от титула и поставил на паузу свою карьеру.

Общество Гидрометцентр призвал москвичей «день простоять и ночь продержаться» В столичном регионе начнет теплеть со второй половины дня четверга, 4 июня, прогнозируют в Гидрометцентре.

Политика Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия. 49

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Политика В ЦИК представили образец бюллетеня для голосования по поправкам В ЦИК РФ представили образец бюллетеня для голосования по поправкам к конституции, он будет содержать один вопрос, передает корреспондент РИА Новости. 939

Футбол Сестра Дженнаро Гаттузо скончалась в возрасте 37 лет Сестра главного тренера неаполитанского клуба «Наполи» Дженнаро Гаттузо Франческа скончалась в возрасте 37 лет.

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Кино Режиссер «Властелина колец» объяснил происхождение мема с Боромиром Режиссер трилогии "Властелин колец" Питер Джексон рассказал, как снималась сцена, в ходе которой Боромир произносит фразу "Нельзя просто так взять и войти в Мордор", впоследствии ставшую мемом, сообщает Mashable. 20

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Политика Россия пригласила для участия в параде Победы 19 армий мира Москва, 2 июня 2020, 12:33 — REGNUM Россия пригласила поучаствовать в параде Победы 24 июня парадные расчеты 19 стран мира, заявил 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу. 672

Происшествия В Чувашии предотвратили теракт СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии, где был найден тайник с самодельной бомбой, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте СК РФ. 1

Общество Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое» Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.