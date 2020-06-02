Экономика

REGNUMREGNUMКаникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
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Россиянам могут списать все кредитные долги

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СФ: реструктуризация кредита не должна ухудшать кредитную историю

Аргументы и Факты06:10

Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию

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В СФ предлагают закрепить норму о том, что реструктуризация не ухудшает кредитную историю

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В Совфеде предложили ввести полную кредитную амнистию для ряда россиян

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В РФ на конец мая кредитными каникулами воспользовались 1,8 млн граждан

РИА Новости03:52
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Экономика

Мишустин спрогнозировал рост российской экономики

Экономика РФ к концу периода восстановления должна выйти на рост выше докризисного уровня, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Тамбовской области Александром Никитиным заявил, что поддерживает его выдвижение на новый срок.
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Экономика

В июне цены на аренду жилья могут повыситься

По их данным, в мае цены на съем однокомнатной квартиры снизились в среднем по стране (учитывались данные по 70 крупным городам) на 1,2%. Двухкомнатное жилье подешевело на 1,4%, трехкомнатное - на 1,7%. "В мае цены снижались уже гораздо более медленными темпами, чем в апреле", - отмечают специалисты портала.
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Футбол

Семин может возглавить тульский «Арсенал»

По информации источника, 73-летний специалист возглавит тульский "Арсенал".
Piter.tv 08:10
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Памфилова объяснила отказ от голосования по Конституции по почте

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Здоровье

В Свердловской области коронавирус нашли сразу у 292 человек

Екатеринбург, 2 июня 2020, 10:51 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки подтвердили ещё 292 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 03:51
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Политика

В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного

Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
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Финансы

Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля

Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
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Кинотеатры в России начнут открываться в середине июля

«Зрители очень соскучились по кино, и кинотеатры начнут открываться с середины июля», – заявил он.
Ведомости 06:22
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Шоу-бизнес

Богомолов удивил подписчиков снимком обнаженной Собчак

Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram фото своей обнаженной супруги Ксении Собчак.
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В Минобороны раскрыли детали проведения парада Победы в Москве

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В Челябинске охранник магазина побил мужчину на каблуках

Лицо необычного покупателя было скрыто маской. Странная фигура не могла не привлечь внимание охранников магазина.
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После 10 июня на Донбассе могут открыться КПВВ между республиками и оккупированной частью.
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Происшествия

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.
РИА Новости вчера в 08:27
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Украина анонсировала скорую встречу глав МИД «нормандской четверки»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал скорую встречу глав МИД «нормандской четверки».
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Уехавший из России фигурист ужаснулся протестами в США

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Экс-советник Обамы обвинила Россию в причастности к беспорядкам в США

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Городовой вчера в 02:01
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Армия и оружие

Баку не стоит пугать Ереван и Степанакерт войной

Военные учения армии Азербайджана Mod.gov.az За Баку стоит поддержка исключительно одной Анкары, а Ереван, как и сейчас Степанакерт, заявляют, что в своем лице олицетворяют и "мировое армянство".
REGNUM вчера в 04:20
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Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами

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Агрегаторы смогут подключиться к единой системе на портале госуслуг

Минкомсвязь планирует предложить агрегаторам товаров и услуг в интернете подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале госуслуг.
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«Единая Россия» подготовила проект о поправках в Трудовой кодекс

"Единая Россия" подготовила законопроект о поправках в Трудовой кодекс, его обсуждение уже началось, заявил во вторник лидер ЕР Дмитрий Медведев.
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В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих

Люди встали на оборону русского ресторана Pushkin в американском Сан-Диего от толпы протестующих во время бушующих в США беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.
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Глава Канады выступил против участия России в саммите G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо прокомментировал идею президента США Дональда Трампа пригласить Россию на саммит "Большой семерки".
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Видео: в новом трейлере The Last of Us Элли поёт песню True Faith

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Правительство предлагает строить дома без мусоропроводов

«Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод»,— заявила госпожа Абрамченко.
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Суд в Екатеринбурге оштрафовал сеть магазинов «Красное & Белое»

Чкаловский районный суд Екатеринбурга во вторник оштрафовал ООО "Лабиринт-Екатеринбург" (одно из юрлиц сети "Красное & Белое") на 400 тысяч рублей за нарушение санитарных правил.
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