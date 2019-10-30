Футбол
Евро-футбол.руКанте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
|11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
|18′
|25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
|61′
|66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
|67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
|70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
|70′
|73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
|79′
|80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
|83′
Фред
Матео Ковачич
|90′
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
24
Джеймс
15
Зума
44
Геи
3
Алонсо
19
Маунт
5
Жоржиньо
17
Ковачич
20
Хадсон-Одои
9
Абрахам
11
Педро
22
Ромеро
9
Марсьяль
5
Магуайр
16
Рохо
29
Уан-Биссака
39
Мактомини
15
Перейра
17
Фред
53
Уильямс
21
Джеймс
18
Янг
Манчестер Юнайтед
Расстановка 3‑5‑2
Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.
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