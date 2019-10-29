Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.

Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.

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Происшествия СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.

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