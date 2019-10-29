Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.

Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Политика Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности Сирии Россия, Турция и Иран подтверждают приверженность единству и территориальной целостности Сирии, которые должны уважать все стороны, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел трех стран.

Политика Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян Документ закрепляет признание палатой исторического факта геноцида армян и подтверждает, что политика и ранее принятые документы США подтверждают его признание.

Шоу-бизнес Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Мама Тимати показала трогательные снимки Алисы и Ратмира Пока её сын наслаждается отдыхом на курорте вдали от семьи, Симона Черноморская проводит время с любимыми внуками.

Происшествия Иркутского депутата избили неизвестные Иркутского депутата-коммуниста Сергея Угляницу избили неизвестные. Инцидент произошел во вторник, 29 октября, в Усолье Иркутской области.

Кино HBO отказался от съемок приквела «Игры престолов» Согласно имеющейся информации, отказ произошел на фоне сообщений о приближении к подписанию договора о съемках другого приквела, сюжет сосредоточен на правлении королей династии Таргариен.

Спорт WADA рассмотрит вопрос о статусе РУСАДА 4 ноября Вопрос о статусе в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рассмотрит исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 4 ноября, заявила заместитель гендиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, 28 октября сообщает ТАСС.

Общество Из эфира Урганта вырезали шутку Поперечного Комик Данила Поперечный рассказал про шутку в студии «Вечернего Урганта» на Первом канале, которую вырезали из эфира передачи.

Технологии Российский производитель рассказал об электричках ближайшего будущего "Трансмашхолдинг" изучает возможность создания в электропоездах коворкинг-зон, мест для зарядки электросамокатов, планирует выпускать электропоезда, в которых в час пик для экономии пространства можно будет сложить кресла, рассказал на форуме "PRO/Движение.1520" замгендиректора по развитию пассажирского транспорта "Трансмашхолдинга" Александр Лошманов.

Политика «Нафтогаз» ждет от «Газпрома» предложений по Стокгольмскому арбитражу "Нафтогаз" предложил "Газпрому" официально передать свое видение вариантов погашения задолженности почти в $3 млрд, которая возникла по результатам Стокгольмского арбитража, и решения других открытых вопросов.

Армия и оружие Россия озабочена количеством спутников США в космосе Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов в ходе выступления в рамках Первого комитета ГА ООН заявил, что Россия озабочена числом американских спутников в космосе.

Футбол Джикии вручили «Золотого кабана» Во вторник вечером капитан «Спартака» Георгий Джикия получил легендарный приз «Золотой кабан» как лучший игрок команды сезона-2018/19.

Происшествия В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.

Космос В центре Млечного Пути поищут пространственно-временной туннель «Если вы нанесете на карту ожидаемую орбиту звезды вокруг Sgr A* (черная дыра в центре Млечного Пути), вы должны увидеть отклонения от этой орбиты, если там есть червоточина со звездой на другой стороне», – пояснил автор исследования Деян Стойкович из Университета Буффало.

Музыка Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».

Политика Сотрудник СНБ намерен обвинить Трампа в подрыве нацбезопасности США Сотрудник американского Совета национальной безопасности (СНБ) высокого ранга Александер Виндман, который принимал участие в прослушивании июльского телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, собирается на слушаниях в Конгрессе обвинить главу Белого дома в подрыве национальной безопасности.