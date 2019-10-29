Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКанте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Челси — Манчестер Юнайтед
завтра
в 16:05
Кубок английской лиги, 1/8 Финала
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.
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