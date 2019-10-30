Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКанте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»

Челси — Манчестер Юнайтед
1 – 2
Матч завершён
Кубок английской лиги, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Скотт Мактомини
Миши Батшуайи
18′
25′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
61′
66′
Виктор Линделеф
Антони Марсьяль
67′
Джесси Лингард
Андреас Перейра
Кристиан Пулишич
Педро Родригес
70′
Билли Гилмур
Мэйсон Маунт
70′
73′
Маркус Рэшфорд
Миши Батшуайи
Тэмми Абрахам
79′
80′
Маркус Рэшфорд
Эшли Янг
83′
Фред
Матео Ковачич
90′
Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Челси» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Кубка английской лиги 30 октября 2019 года

LiveSport.ru29 октября в 04:05

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Дениса Казанского на встречу Кубка лиги

Чемпионатвчера в 10:00

«Челси» – «Манчестер Юнайтед». 30.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings28 октября в 09:38

«Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 1:2. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

Sport24.ruвчера в 19:57

Футбол, Кубок английской лиги, Челси - Манчестер Юнайтед, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ruвчера в 18:29

Прогноз экспертов на матч «Челси» – «Манчестер Юнайтед» 30 октября

LoginCasino.com28 октября в 09:49

Кубок английской лиги. «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: 2 на 2

Sportbox.RU29 октября в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7076 источников, обновлено в 08:18, Вашингтон
Политика

Путин рассказал анекдот про бабушку

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот про бабушку в юридической консультации.
Газета.Ru 07:25
Политика

Зеленский пообещал ускорить подготовку Украины к членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ускорить подготовку своей страны к членству в НАТО.
ФАН 06:25
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова станут родителями в четвертый раз

Оксана и Джиган планировали улететь с девочками за границу, воспользовавшись каникулами дочерей, однако супруги не успели купить билеты.
Вокруг ТВ 04:47
Экономика

Выручка Apple составила $64 млрд

Компания Apple отчиталась о квартальной выручке — она выросла на 2% и составила $64 млрд.
Коммерсантъ вчера в 23:54
Политика

Мэр Краснотурьинска попал в федеральный скандал из-за Шипулина

Мэр Краснотурьинска Александр Устинов стал героем громкого федерального скандала.
Политсовет 06:11
Экономика

Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября коэффициент обслуживания беззалоговых ссуд составил 8,9% — это максимум с начала года.
РБК 05:42
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео дебоша российской актрисы театра и кино Лидии Вележевой, которую сняли с рейса в Израиль.
РБК вчера в 13:30
Происшествия

Видео издевательств над стрелком из военной части оказалось фейком

Издание Lenta.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах опубликовало видео, на котором, предположительно, сослуживцы издеваются над Рамилем Шамсутдиновым.
РБК 05:13
Армия и оружие

В Норвегии прокомментировали сообщения об учениях российских подлодок

RT на русском вчера в 21:03
Единоборства

Канело: Мы готовы к лучшему Ковалеву

Газета.Ru 07:20
Происшествия

Тело солдата-срочника нашли в кабинете его командира под Калугой

В воинской части в Козельске Калужской области погиб 21-летний солдат-срочник Сергей Сафонов – его тело обнаружили в кабинете командира части.
Газета.Ru 07:36
Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:36
Здоровье

В Роскачестве посоветовали есть мороженое при простуде

Россиянам рассказали, что мороженое не вредно употреблять при простуде. Миф об опасности развеяли специалисты Роскачества.
ФедералПресс 03:02
Происшествия

В Ярославле дети в детском саду избили девочку

Весьма 29 октября в 16:06
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил расторжение Фадеевым контрактов со всеми артистами

Журналистская правда вчера в 10:25
Политика

НАТО исключило ведение дел с Россией «как обычно» до возвращения Крыма

«Не может быть никакого «обычного ведения дел» до тех пор, пока в действиях России не произойдет конструктивного изменения», — заявили в НАТО.
РБК 07:53
Экономика

Завод микроэлектроники «Ангстрем-Т» перешёл к банкротству

Часть долга обеспечена залогом имущества. Из открытых источников известно, что с января 2019 года 100% голосующих акций АО находится у ВЭБ.
REGNUM 29 октября в 03:57
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
РИА Новости вчера в 17:32
Политика

Все посольства Израиля в мире закрылись

Все посольства и консульства Израиля в мире закрыты на неопределенный срок с 1:00 30 октября по израильскому времени.
Lenta.ru вчера в 05:17
Общество

Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»

Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК вчера в 14:04
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о гормонотерапии ради беременности

44-летняя Яна Рудковская, которая решила стать российской Ким Кардашьян и показать свою жизнь в реалити-шоу, на презентации проекта «ЯнаСупер» рассказала, что ждет зрителей уже в первых сериях.
Блокнот.ру 07:26
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Общество

Открылась вакансия для путешественника с зарплатой более 2 млн рублей

RuNews24.ru вчера в 14:37
Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия вчера в 10:54
Кино

Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика Starbucks в «Игре престолов»

Исполнительница роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов" Эмилия Кларк раскрыла тайну стаканчика с кофе Starbucks, который попал в кадр в четвёртой серии финального сезона саги.
Life.ru 06:16
Политика

Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике

Lenta.ru вчера в 16:50
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на российских кораблях «Союз»

РБК 07:30
Происшествия

Начальник костромской колонии задержан за взятку в миллион рублей

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального УМВД, он подозревается в получении размере более 1,1 миллиона рублей.
Вести.Ru 07:35
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Шоу-бизнес

Барановская считает Аршавина душевнобольным

Напоминаем, что Аршавин и Барановская состояли в отношения с 2003 по 2013 годы.
Gazeta.SPb вчера в 20:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Выступает в английской Премьер-лиге. Основан в 1905 году. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное