Из-за травм не играли Нголо Канте, Антонио Рюдигер, Эмерсон и Андреас Кристенсен. Как подтвердил на пресс-конференции главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард, Канте и Рюдигер не будут готовы помочь команде в среду.

Канте и Рюдигер не помогут «Челси» в матче с «Манчестер Юнайтед»

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Политика Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до газовой войны, так как Киев в данном случае ждёт поражение.

Экономика Белоруссия ищет альтернативу российской нефти Еще в сентябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна прорабатывает варианты импорта нефти с рынков, альтернативных российскому, По его словам, Минск вынужден идти на это в том числе из-за налогового маневра в нефтяной сфере, который был введен в России с 2019 года.

Происшествия Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.

Происшествия В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.

Космос Замечена новая рентгеновская вспышка со стороны близлежащей галактики Астрономы из Института внеземной физики Общества Макса Планка, Германия, наблюдали новую вспышку со стороны источника SSS1, сверхмягкого рентгеновского источника, демонстрирующего время от времени яркие вспышки, который расположен в близлежащей галактике NGC 300.

Политика Украинский журналист сравнил жителей Донбасса с животными Львовский журналист и бывший телеведущий канала ZIK Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также сравнил их с животными.

Религия Элладская православная церковь официально признала ПЦУ Элладская православная церковь официально признала так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), передает ТАСС.

Технологии WhatsApp подаст в суд на разработчиков шпионской программы из Израиля Смартфоны по меньшей мере 100 журналистов, «диссидентов» и правозащитников были взломаны при помощи израильской шпионской программы Pegasus, созданной NSO Group.

Экономика В России подскочили цены на новостройки Городами-лидерами по росту цен на новостройки оказались Иркутск, Новосибирск и Пермь: стоимость «квадрата» на местных первичных рынках жилья с 1 июля 2019 года выросла, соответственно, на 8,4 процента, 7,3 и 6,7 процента.

Кино Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов» «HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.

Происшествия В Чите застрелили медведя, который пробрался на одну из торговых баз Сотрудники правоохранительных органов застрелили медведя, который подобрался на территорию одной из торговых баз, расположенной примерно в 3 км от центральной площади города.

Политика Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии Глава МИД Сергей Лавров назвал высокомерными заявления США о необходимости присутствия американских военных в Сирии для защиты нефтяных месторождений.

Киберспорт Релиз Death Stranding на ПК состоится летом 2020 года Компания Kojima Productions объявила дату выхода игры Death Stranding на ПК. Релиз проекта состоится летом 2020 года.

Гаджеты Xiaomi разрабатывает новое поколение «умных» телевизоров Mi TV Как сообщает сетевой информатор Мукула Шарма, китайский производитель в ближайшее время анонсирует серию телевизоров Xiaomi Mi TV 5. Новые модели поступят в продажу 11 ноября.

Гаджеты Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.

Армия и оружие В России пройдут испытания новейшей баллистической ракеты Испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» – пройдут в начале следующего года.

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Политика 12 декабря в Великобритании пройдут досрочные парламентские выборы Палата общин британского парламента приняла законопроект, предложенный консервативным правительством, согласно которому досрочные парламентские выборы пройдут в Великобритании 12 декабря 2019 года.

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Гаджеты Samsung представил концепцию нового складного смартфона Компания Samsung представила концепцию нового складного смартфона, пишет The Verge. Дисплей нового телефона можно сложить пополам.

Хоккей Хет-трик Радулова принес «Далласу» победу над «Миннесотой» Встреча прошла в Далласе и завершилась со счетом 6:3. Гости забросили три шайбы к середине второго периода.

Шоу-бизнес Фадеев перенес сердечный приступ Максим Фадеев перенес сердечный приступ, рассказал «Суперу» собеседник в окружении продюсера.

Кино Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех» Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.