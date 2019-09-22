Полузащитник «Челси» Н'голо Канте на 71-й минуте матча с «Ливерпулем» сократил отставание лондонцев в счёте. Канте получил передачу от Сесара Аспиликуэты и точно пробил в верхний угол. Видео доступно на «Чемпионате».

Канте сократил отставание «Челси» в счёте в матче с «Ливерпулем»

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