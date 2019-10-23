Лига чемпионов

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКапелло: «Ошибка Гилерме сыграла решающую роль во втором голе»

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
«Старая синьора» смогла победить москвичей благодаря двум дальним ударам. Решающую роль во втором голе сыграла ошибка Гилерме.
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