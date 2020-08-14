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Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что капитал Трампа сократился до $2,7 млрд, а с момента вступления в должность президента он уже потерял 10% своего состояния.В источнике
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РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21
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В Минске силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими

В Минске на площади Независимости, где находятся здание Центризбиркома и Дом правительства, силовики ОМОН в пятницу, 14 августа, опустили щиты в знак солидарности с гражданами Белоруссии, вышедшими на протесты.
В Минске силовики опустили щиты в знак солидарности с протестующими
Известия10:44
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Убийственная чистота. Ученые назвали средства гигиены, вызывающие рак

Пять лет назад Национальное общество эндокринологов (США) опубликовало список из 15 веществ, входящих в состав бытовой химии и средств личной гигиены, которые могут спровоцировать развитие рака, диабета и ожирения.
РИА Новости01:00