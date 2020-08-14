Капитал Трампа сократился за год на $300 млн
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Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что капитал Трампа сократился до $2,7 млрд, а с момента вступления в должность президента он уже потерял 10% своего состояния.В источнике