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Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что капитал Трампа сократился до $2,7 млрд, а с момента вступления в должность президента он уже потерял 10% своего состояния.В источнике
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Компания

Состояние Трампа за год сократилось на $300 млн

Компания11:14
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27

В Брестской области возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках

Брест, Белоруссия, 14 августа 2020, 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM11:07
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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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