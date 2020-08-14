Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Известия
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что капитал Трампа сократился до $2,7 млрд, а с момента вступления в должность президента он уже потерял 10% своего состояния.В источнике
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Капитал Трампа сократился на 300 миллионов за год

Московский Комсомолец10:59
РБК

Bloomberg сообщил о сильнейшем сокращении состояния Трампа

РБК10:27
Известия

Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Известия10:21
Показать все источники

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
2,3K

В Брестской области возбуждены уголовные дела о массовых беспорядках

Брест, Белоруссия, 14 августа 2020, 18:07 — REGNUM Уголовные дела о массовых беспорядках после выборов президента Белоруссии возбуждены управлением белорусского Следственного комитета по Брестской области, сообщили 14 августа в пресс-службе ведомства.
REGNUM11:07

Совладелец «Уралхима» предложил создать комитет спасения Белоруссии

Основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин, бывший заместитель Российского фонда федерального имущества (РФФИ, ликвидирован в 2008 году), замешанного в приватизационных скандалах в 1990-х годах, выступил с заявлением о необходимости создать Комитет национального спасения Белоруссии.
Вести.Ru03:03
859

Опрос показал недоверие российских врачей к вакцине от коронавируса

Москва, 14 августа 2020, 06:04 — REGNUM Только четверть российских врачей (24,5%) согласились сделать прививку от коронавируса, созданную в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.
REGNUM23:04
3,4K