Капитал Трампа сократился за год на $300 млн

Собственный капитал президента США Дональда Трамп за последний год сократился на $300 млн. Об этом в пятницу, 14 августа, сообщает издание Bloomberg. Отмечается, что капитал Трампа сократился до $2,7 млрд, а с момента вступления в должность президента он уже потерял 10% своего состояния.