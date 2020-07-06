Экономика

Live24Live24Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Акции американской компании Джеффа Безоса Amazon резко прибавили в цене, достигнув 1,5 трлн долларов. Бизнесмен является богатейшим человеком мира. По данным биржи Nasdaq, 6 июля стоимость ценных бумаг впервые превысила отметку в 3 тыс долларов, достигнув 3029 тысяч за штуку.
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Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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