Акции американской компании Джеффа Безоса Amazon резко прибавили в цене, достигнув 1,5 трлн долларов. Бизнесмен является богатейшим человеком мира. По данным биржи Nasdaq, 6 июля стоимость ценных бумаг впервые превысила отметку в 3 тыс долларов, достигнув 3029 тысяч за штуку.

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