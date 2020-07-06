Экономика

РБКРБККапитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.
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Американская корпорация Amazon рекордно подорожала

Аргументы и Факты16:07

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

ТАСС14:15

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

Коммерсантъ13:13

Компания богатейшего человека мира рекордно подорожала

Lenta.ru13:43

Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

РБК11:22

В топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли девять россиян

Inc-news.ruвчера в 22:24

Состояние Безоса достигло рекордных 172 млрд долларов

Газета DAILYвчера в 15:53
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Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
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Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
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Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным

Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.
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Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.
РИА Новости 08:25
Футбол

Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу

Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Общество

Россия опустилась на четвертое место в рейтинге стран с коронавирусом

В рейтинге стран с коронавирусом Россия опустилась на четвертое место.
НГС55 02:42
Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
Происшествия

В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва

В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».
Национальная служба новостей 15:27
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 08:56
Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Известия 16:09
Политика

Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков»

По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.
Известия 15:08
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете

Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.
CT news 10:39
Общество

Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут

Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета 06:05
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Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

ИнфоСМИ 04 июля в 11:52
Космос

В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».
Актуальные Новости 14:29
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Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
Общество

В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы

Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.
РИА Новости 10:34
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости 13:02
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Головкин обратился к Яну перед боем с Жозе Алдо

ProstoProSport вчера в 23:58
Армия и оружие

Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине

Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости вчера в 04:30
Общество

Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.
BFM.ru 11:19
Политика

Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России

5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.
Известия 06:49
Финансы

Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза

Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.
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Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома

На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.
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Полонский подрался с обманутым дольщиком в Москва-Сити

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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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