Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.

Общество Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.

Происшествия Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.

Шоу-бизнес Пелагея потеряла голос после развода с хоккеистом Телегиным Из-за бракоразводного процесса с Иваном Телегиным у певицы Пелагеи пропал голос.

Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.

Происшествия Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой Ранее Соколов требовал огласить всю личную переписку с убитой им аспиранткой. На заседании сегодня сторона Ещенко выступила против этого.

Происшествия В Калининграде из двух ТЦ эвакуировали людей из-за угрозы взрыва В калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».

Политика Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США Президент России Владимир Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США. Об этом стало известно Evo-rus.com.

Общество В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом «В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Политика Верховный суд США разрешил штатам наказывать «неверных выборщиков» По словам члена Верховного суда США Елены Каган, текст конституции и история страны обеспечивают выполнение обещания выборщика поддержать кандидатуру своей партии и — одновременно — выбор жителей штата на пост президента.

Шоу-бизнес Похудевший на 100 килограммов Максим Фадеев рассказал о своей диете Продюсер написал, что ему удалось скинуть сто килограммов. Музыкант боролся с весом на протяжении долгого времени.

Общество Tesla распродала все шорты S3XY за несколько минут Американский производитель электромобилей Tesla выпустил в продажу на собственном сайте новый товар - ярко-красные шорты из атласной ткани.

Общество Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.

Космос В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.

Общество В Израиле решили закрыть клубы, бары и спортзалы Правительство Израиля приняло решение о закрытии залов для мероприятий, клубов, баров, спортивных залов, в ресторанах вводится ограничение на допустимое число посетителей в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, говорится в совместном заявлении пресс-службы премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министерства здравоохранения.

Армия и оружие Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.

Армия и оружие Эксперт предсказал конфликт из-за солдат НАТО на Украине Москва, 6 июля 2020, 14:09 — REGNUM Присутствие солдат НАТО на Украине неизбежно приведёт к крупному конфликту.

Общество Ущерб от разлива топлива в Норильске оценили в 148 млрд рублей Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива на ТЭЦ в Норильске в 148 миллиардов рублей.

Политика Песков прокомментировал заявление о присоединении ДНР и ЛНР к России 5 июля экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай заявил, что она и Луганская народная республика (ЛНР) скоро войдут в состав России.

Финансы Минфин РФ с 8 июля по 6 августа снизит продажу валюты в 1,6 раза Объем продажи иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфином РФ в рамках бюджетного правила в период с 8 июля по 6 августа будет эквивалентен 125,6 млрд рублей, ежедневный объем составит 5,7 млрд рублей.

Шоу-бизнес Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома На своей страничке в социальной сети Instagram Борис опубликовал фотографию в выписном отделении из роддома.