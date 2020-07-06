Экономика

РБКРБККапитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.
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Капитализация Amazon превысила полтора триллиона долларов

Life.ru15:19

Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

РБК11:22

Компания богатейшего человека мира рекордно подорожала

Lenta.ru13:43

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

Коммерсантъ13:13

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

ТАСС14:15

В топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли девять россиян

Inc-news.ruвчера в 22:24

Состояние Безоса достигло рекордных 172 млрд долларов

Газета DAILYвчера в 15:53
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера

Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни.
REGNUM 01:33
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Здоровье

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России

Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России, но предупреждает, что возможны единичные случаи заражения.
Эхо Москвы 08:33
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости 08:25
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Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Общество

Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве

Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала.
RT на русском 10:23
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста в смертельной аварии.
Газета.Ru 14:47
2
Происшествия

В Воронежской области за сутки сгорело более 110 га леса

Пожарные в Воронежской области ликвидировали за сутки пять лесных пожаров, из-за аномальной жары огнем уничтожено 110 га леса.
ТАСС 07:55
5
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM 04:36
27
Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
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Происшествия

В Москве задержали женщину, которая угрожала убить своих детей

По информации некоторых СМИ, пьяная женщина угрожала убить себя и своих детей.
РИАМО 14:08
18
Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
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Общество

Жителей Неноксы попросили на два дня оставить свои дома из-за военных

Будет организовано пять автобусов из Неноксы и поселка Сопка.
News29.ru 03:16
15
Происшествия

Турция перекрыла пролив Дарданеллы из-за лесного пожара

Турция перекрыла движение судов через пролив Дарданеллы из-за лесного пожара на Галлипольском полуострове.
Российская газета 15:12
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Политика

Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян

Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым.
Газета.Ru 15:16
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Происшествия

Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска

"В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:23
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости вчера в 04:30
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
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Политика

Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей

Граждане Украины никогда не простят тех, кто "забрал Крым", заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июля, на праздновании Дня военно-морских сил.
Известия вчера в 16:00
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Наука

Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией

Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.
Planet Today 07:19
Общество

«Аэрофлот» не взял питомцев россиян на вывозной рейс из Шанхая

В аэропорту пассажирам с животными сказали, что для них найдется место только в том случае, если они оставят питомцев.
RuNews24.ru 09:01
11
Культура

В Севастополе проходит отборочный тур для поступающих во ВГИК

Севастополь.ру 12:40
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

RT на русском 12:54
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Политика

В Сети появилось видео с пришедшим на интервью босиком Лукашенко

РБК 10:50
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Здоровье

Вторая волна коронавируса в России может начаться в конце этого года

В ноябре-декабре этого года в России может случиться вторая волна коронавируса.
Вести Подмосковья вчера в 08:26
2,5K
Общество

В Саратовской области возобновляется работа турбаз для жителей региона

В Саратовской области всего выявлено 7 040 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 773 человека, 45 пациентов умерли.
ТАСС 12:35
7
Наука

Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%

Специалисты наблюдали за 1 646 семьями с детьми 2-5 лет, и выяснили, что собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%.
ВладТайм 12:06
1
Общество

В Брянской области начали второй этап снятия ограничений

"С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:49
26
Политика

Госдума призовет Турцию не допустить превращения Святой Софии в мечеть

Депутаты Госдумы намерены 7 июля обратиться к коллегам из турецкого парламента с призывом предотвратить ущерб, который может быть нанесен изменением статуса собора Святой Софии в Стамбуле.
Коммерсантъ 15:13
1
Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
9
Как работают Яндекс.Новости?
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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