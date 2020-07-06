Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.

Происшествия В Австрии задержаны подозреваемые в убийстве чеченского блогера Вена, 6 июля 2020, 08:33 — REGNUM В Австрии задержали двоих подозреваемых в убийстве выходца из Чечни, который выступал в своем блоге с критикой властей Чечни. 22

Общество Проценко оценил вероятность второй волны коронавируса в Москве Постоянный мониторинг ситуации может помочь избежать второй волны коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в эфире Первого канала. 30

Общество Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304). 24

Политика Путин назвал неясными перспективы открытия Европы для россиян Европейские страны пока не могут согласовать между собой открытие границ, в том числе - для россиян, рассказал президент России Владимир Путин на рабочей встрече с генеральным директором "Аэрофлота" Виталием Савельевым. 717

Происшествия Ан-2 упал около нижегородского Дзержинска "В 16:38 поступило сообщение о падении воздушного судна (со слов заявителя - Ан-2)", - говорится в сообщении. 9

Политика Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия. 6,1K

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. 170

Политика Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей Граждане Украины никогда не простят тех, кто "забрал Крым", заявил президент страны Владимир Зеленский в воскресенье, 5 июля, на праздновании Дня военно-морских сил. 505

Наука Ученые из США экспериментируют с бесконтактной левитацией Эксперименты, осуществленные группой ученых, которую возглавили Стивен Броттон и Ральф Кайзер, показали, что методы акустической левитации могут быть улучшены, чтобы их было проще применять в химии.

Наука Собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23% Специалисты наблюдали за 1 646 семьями с детьми 2-5 лет, и выяснили, что собаки делают детей общительнее со сверстниками на 23%. 1

Общество В Брянской области начали второй этап снятия ограничений "С 6 июля Брянская область переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. 26