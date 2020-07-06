Экономика
РБККапитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн
Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.
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Шоу-бизнес
Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус
CT news вчера в 17:16
Общество
На Дальнем Востоке начали строить самый мощный в мире атомный ледокол
В Приморском крае был дан старт строительству самого мощного в мире атомного ледокола "Лидер".
Вести.Ru 06:23
Технологии
В Google Play нашли 25 приложений, ворующих учетные записи Facebook
Специалисты рассказали, что эти приложения с вирусами, нацеленными на похищение персональных данных владельцев страниц Facebook, пользователи загрузили около 2,45 млн раз из Google Play.
ToDay News Ufa 15:03
Общество
Зять премьер-министра Михаила Мишустина подал иск к Алексею Навальному
В Люблинский районный суд Москвы поступил иск зятя премьер-министра Михаила Мишустина бизнесмена Александра Удодова к основателю ФБК Алексею Навальному.
Znak.com 08:49
Экономика
Число опустевших домов растет в Болгарии
Опустевшее жилье на территории Болгарии все чаще появляется из-за ряда факторов, одним из которых является постоянно увеличивающаяся разница между тратами и доходами жителей.
Политическая Экспертиза 12:40
Общество
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Происшествия
ФСБ обвинила задержанного за контрабанду украинца Василенко в шпионаже
"Судом 19 июня по ходатайству следствия был продлен до 24 сентября срок ареста в отношении гражданина Украины Василенко Василия Ивановича, обвиняемого по статье 276 УК РФ (шпионаж)", - сообщила источнику пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
Газета.Ru 10:33
Экономика
Российские ИТ-компании могут вывести из-под удара «налогового маневра»
Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
Коммерсантъ 13:58
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Кино
«Край света» в этом году пройдет, но по-другому
Поскольку в связи с эпидемиологической ситуацией фестиваль в этом году не может пройти полноценно, позволив себе привезти на Сахалин иностранных и российских участников, а также провести ряд массовых мероприятий, организаторы приняли решение отложить проведение десятого, юбилейного, фестиваля на 2021 год, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на оргкомитет фестиваля.
Сахалин.Инфо 18:40
Футбол
Министра спорта Франции, выступавшего против рестарта Лиги 1, сместили с поста
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню была смещена со своего поста и переведена на должность заместителя.
Чемпионат 19:10
Политика
На Украине задумались над вводом миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Киев рассматривает возможность ввода миротворцев Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбасс.
Lenta.ru 17:48
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК вчера в 17:33
Кино
Из разбойника в Железного человека: героев Disney превратили в супергероев Marvel
Пока киновселенная Marvel изменяется, французский иллюстратор Самуэль Шеве показал, как могли бы выглядеть супергерои, если бы были мультипликационными персонажами Disney.
Popcornnews.ru 17:30
Космос
Добычу полезных ископаемых на Луне могут начать в 2025 году
Ведущие космические державы могут начать добычу полезных ископаемых на поверхности Луны в 2025 году.
Актуальные Новости 04:46
Политика
Экс-президенту Боливии предъявили обвинения в терроризме
Боливийская прокуратура предъявила официальные обвинения в терроризме экс-президенту страны Эво Моралесу и заявила о намерении добиваться его ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
Газета.Ru 19:02
Гаджеты
Xiaomi Redmi Note названы самыми популярными смартфонами в РФ
Остальные позиции делят не самые дорогие модели Apple и Samsung: 1. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB 2. Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB 3. Apple iPhone 11 128GB 4. Samsung Galaxy A51 64GB 5. Apple iPhone 11 128GB 6. Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB 7. Apple iPhone Xr 64GB 8. Xiaomi Redmi 8 4/64GB 9. Samsung Galaxy A10 10.
Интермонитор.ру 16:22
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в России в I полугодии упали на 19,3%
"АвтоВАЗ" в январе - июне 2020 года сократил продажи на российском рынке на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года.
ТАСС 06:16
Культура
Итальянский композитор Эннио Морриконе умер на 92 году жизни
Вести ПК в Воронеже 03:38
Футбол
«Лион» продлил контракт с молодым форвардом Шерки
Нападающий «Лиона» Райан Шерки подписал новый контракт с клубом.
Спорт-Экспресс 12:10
Энергетика
Цены на бензин в России защитили от снижения
Власти решили защитить цены на бензин в России от снижения и отказались менять порядок их образования, в том числе отменять механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам, пишут «Ведомости».
Lenta.ru 02:29
Политика
Двоюродный племянник Путина избран лидером партии
Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23