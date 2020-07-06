Экономика

РБКРБККапитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.
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Американская корпорация Amazon рекордно подорожала

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Правительство может вывести российские ИТ-компании из-под удара той части «налогового маневра», которая призвана компенсировать бюджету планируемые послабления для этой отрасли, сообщает «Интерфакс».
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