Экономика

РБКРБККапитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

Бумаги американского ретейлера прибавили более 4%, до $3015 по состоянию на 18:20 мск, свидетельствуют данные торгов. Они впервые пробили отметку $3000 и достигли исторического максимума. Оптимизм инвесторов связан с позитивными данными о состоянии американской экономики.
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Американская корпорация Amazon рекордно подорожала

Аргументы и Фактывчера в 16:07

Состояние Безоса достигло рекордных 172 млрд долларов

Газета DAILY05 июля в 15:53

Компания богатейшего человека мира рекордно подорожала

Lenta.ruвчера в 13:43

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

Коммерсантъвчера в 13:13

Капитализация Amazon впервые превысила $1,5 трлн

РБКвчера в 11:22

В топ-100 богатейших людей мира по версии Bloomberg вошли девять россиян

Inc-news.ru05 июля в 22:24

Капитализация Amazon превысила $1,5 трлн

ТАССвчера в 14:15
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Здоровье

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

На севере Китая объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы, которую нашли у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия.
Байкал24 05 июля в 19:23
Происшествия

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Интерфакс вчера в 12:55
Экономика

Составлен рейтинг районов Ульяновской области

Как сообщил председатель облправительства Александр Смекалин, рейтинг муниципальных образований Ульяновской области по социально-экономическому развитию в январе-мае 2020 года возглавил Сурский район, где отмечается самый высокий рост оборота организаций (260%).
Деловое обозрение 00:00
Общество

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Издание Star Hit сообщает, что известный российский юморист Евгений Петросян решил подать судебный иск на писателя в жанре сатира Виктора Коклюшкина.
CT news вчера в 15:46
Общество

Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии коронавируса доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%.
Коммерсантъ 01:11
Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Здоровье

У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций

На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Общество

Онищенко назвал сроки возвращения коронавируса в Россию

Коронавирус вернется в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях для россиян.
Lenta.ru 02:47
Игры

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 может выйти раньше, чем многие думают

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 анонсировали в июне прошлого года, однако с тех пор Nintendo не делилась никакими подробностями проекта.
Игромания.ру вчера в 09:37
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией, заявил в интервью газете "Думская" командующий боевым флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа.
Газета.Ru вчера в 02:42
Политика

Сатановский предрек масштабную войну Запада против РФ

Государства Запада готовят плацдармы для вооруженного конфликта против Российской Федерации.
Народные новости вчера в 05:42
Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru вчера в 17:31
Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

РИА Новости вчера в 08:25
Политика

Кабмин поддержал проект о запрете иностранного гражданства для послов

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное и двойное гражданство.
RT на русском 00:34
Общество

В Ленобласти к ЕГЭ по русскому языку допущены 4,3 тыс. выпускников

Санкт-Петербург, 6 июля 2020, 11:36 — REGNUM В Ленинградской области к единому государственному экзамену по русскому языку допущены 4299 выпускников.
REGNUM вчера в 04:36
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с грузовиком в Нижегородской области

Три человека погибли при столкновении легкового авто Honda с грузовиком Volvo в городе Павлове Нижегородской области, сообщили 7 июля в региональном главке МЧС.
Известия вчера в 23:52
Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 05 июля в 04:30
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport вчера в 08:00
Политика

МИД РФ: Россия утратила доверие к США

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства уверен, что нужно начинать постепенно восстанавливать утраченное доверие между странами и «делать это путём тактики малых шагов».
REGNUM 01:53
Политика

Путин оценил принятые поправки в Конституции РФ

Президент Владимир Путин оценил принятые поправки в Конституции России.
Mockva.ru 05 июля в 11:09
Игры

Авторы VR-версии L.A. Noire работают над новой игрой для Rockstar

Студия Video Games Deluxe, работавшая над L.A. Noire: The VR Case, сообщила о разработке новой игры.
News.ru вчера в 03:28
Общество

Титов прокомментировал освобождение из СИЗО бизнесмена Зотова

Зотов входит в так называемый лондонский список бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
BFM.ru 04 июля в 07:25
Культура

Крутой отменил конкурс «Новая волна» в Казани из-за коронавируса

Известный продюсер и композитор Игорь Крутой сообщил об отмене конкурса молодых исполнителей «Новая волна», который должен был пройти в Казани.
АиФ Казань вчера в 13:00
Происшествия

Суд арестовал второго фигуранта дела о хищении более 50 млн рублей

Тверской суд Москвы арестовал экс-директора Департамента управления программ и конкурсных процедур Министерства образования и науки Михаила Попова, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
RT на русском вчера в 12:54
Наука

Снег в Итальянских Альпах окрасился в розовый цвет

По данным итальянских ученых, причиной стала микроскопическая водоросль, которая обычно встречается в Гренландии.
Эхо Москвы вчера в 15:06
Общество

В Джорджии ввели режим ЧП и мобилизовали Нацгвардию из-за протестов

Известия вчера в 22:25
Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество

TikTok перестанет работать в Гонконге из-за закона о нацбезопасности

Ранее глава Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не будут рассматривать судебные запросы и запросы спецслужб в Гонконге о предоставлении персональных данных своих пользователей из-за этого закона.
Компания 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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