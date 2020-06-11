Общество

Русская ПланетаРусская ПланетаКапитализация Apple и Microsoft достигла 1.5 трлн долларов

Крупнейшие мировые технологические компании Apple и Microsoft установили новый рекорд. Капитализация каждого из гигантов превысила отметку в 1.5 трлн долларов. Планка была преодолена в ходе торгов на бирже NASDAQ.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Barron`s
, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.
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ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек

Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
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