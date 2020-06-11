с чего всё началось

Крупнейшие мировые технологические компании Apple и Microsoft установили новый рекорд. Капитализация каждого из гигантов превысила отметку в 1.5 трлн долларов. Планка была преодолена в ходе торгов на бирже NASDAQ.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,8K

Общество В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме. 39

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 116

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 48

Игры Amazon назвала возможную дату релиза ремейка XIII Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.

Происшествия Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии. 2,3K

Единоборства Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.

Общество Верховный суд ограничил возможности ареста бизнесменов Пленум Верховного суда (ВС) на прошедшем в режиме веб-конференции заседании 11 июня внес поправки в ранее принятые постановления, ужесточив критерии, соответствие которым необходимо для вынесения судами решения о взятии под стражу обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности. 1

Политика МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).

Шоу-бизнес Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia. 10

Общество В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина. 16