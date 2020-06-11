Общество
Русская ПланетаКапитализация Apple и Microsoft достигла 1.5 трлн долларов
Крупнейшие мировые технологические компании Apple и Microsoft установили новый рекорд. Капитализация каждого из гигантов превысила отметку в 1.5 трлн долларов. Планка была преодолена в ходе торгов на бирже NASDAQ.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Barron`s, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.Коммерсантъ06:24
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Политика
Песков заявил, что нет олигархов в России
"Не видим ничего, что бы дискредитировало эти выборы", — резюмировал Дмитрий Песков.
DixiNews вчера в 11:07
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Авто
«КамАЗ» разработал первый карьерный самосвал
Как сообщало ранее Delovoe.tv, КамАЗ запустил продажи тягачей нового поколения.
Деловое.ТВ вчера в 08:47
Политика
Путин поддержал планы Белозерцева пойти на выборы в Пензенской области
Президент пожелал Ивану Белозерцеву успехов на выборах губернатора Пензенской области.
Российская газета 08:42
Армия и оружие
В России испытают вертолет Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением
В России планируется испытание модернизированного вертолета Ка-52М "Аллигатор", на котором будет установлено новое вооружение.
Российская газета 03:07
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Общество
В ЦИК проверят сообщения о принуждении бюджетников голосовать
В Центральной избирательной комиссии проверят сообщения о якобы имеющих место случаях принуждения бюджетников к участию в голосовании по поправкам в Конституцию в электронной форме.
Москва 24 06:18
Экономика
Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
Общество
Плакат с ошибкой в слове «Россия» повесили в Алуште
Власти Алушты начали подготовку ко Дню России, украшая город.
Телеканал 360° 10:04
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Игры
Amazon назвала возможную дату релиза ремейка XIII
Компания Amazon назвала возможную дату релиза ремейка шутера XIII.
Дни24 06:54
Происшествия
Ефремова доставили на допрос по делам о ДТП и сбыте наркотиков
Актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, доставили в Главное следственное управление московского ГУ МВД для проведения допроса по делам о сбыте ему наркотиков и произошедшей автомобильной аварии.
Известия 09:34
Армия и оружие
Индия начала массово перебрасывать танки Т-90 на границу с Китаем
В информагентстве Defence Blog сообщают о том, что Индия решила перебросить к границе с КНР большое количество танков Т-90.
Discover24 08:13
Единоборства
Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении двух боёв
Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, сообщил, что Джошуа и чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри удалось согласовать условия проведения сразу двух поединков.
Чемпионат вчера в 12:36
Общество
Верховный суд ограничил возможности ареста бизнесменов
Пленум Верховного суда (ВС) на прошедшем в режиме веб-конференции заседании 11 июня внес поправки в ранее принятые постановления, ужесточив критерии, соответствие которым необходимо для вынесения судами решения о взятии под стражу обвиняемых по делам в сфере предпринимательской деятельности.
РБК 10:06
Политика
МИД России назвал желание США причислить РФ к спонсорам терроризма хамством
В докладе предлагается считать Россию спонсором терроризма за поддержку Корпуса стражей исламской революции Ирана, ливанского движения «Хезболла» и радикальной группировки «Талибан» (запрещена в России).
News.ru 10:18
Шоу-бизнес
Телеведущая Ксения Бородина поздравила старшую дочь с 11-летием
Ксения Бородина поздравила старшую дочь Марусю с 11-летием.
Дни24 вчера в 07:55
Шоу-бизнес
Дочь Кафельникова снялась обнаженной для глянца
Фото модели оценили российские звезды Наследница бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, Алеся, недавно снялась обнаженной для обложки нового выпуска журнала ELLE Russia.
WomanHit.ru 04:26
Общество
В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Энергетика
Цена на нефть Brent упала ниже 40 долларов за баррель
Цены опустились ниже 40 долларов за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Такой отметки топливо достигло в 15:29 мск.
Компания 08:39
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев продаёт старинные куклы Екатерины Терешкович
На персональной странице в Instagram Солнцев указал на готовность продать «дореволюционную» коллекцию кукол собственной супруги.
Дни24 вчера в 10:30
Общество
В России с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ
В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ.
Актуальные Новости вчера в 05:38
Политика
В Кремле объяснили отказ пригласить Зеленского на Парад Победы
Национальная служба новостей вчера в 06:07
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
ФСБ: за подготовку теракта в Крыму задержаны пять человек
Сотрудники ФСБ задержали пятерых граждан России, готовивших теракт на одном из рынков Симферополя (Крым).
Вести.Ru вчера в 08:02