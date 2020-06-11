с чего всё началось

Другие IT-корпорации тоже могут похвастаться возросшей капитализацией. Так, у Amazon она поднялась до 1,3 трлн долларов, у собственника Google, компании Alphabet – до 1 трлн долларов. При этом основные фондовые индексы в США снижаются.

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