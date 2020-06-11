Общество
Финансовая газетаКапитализация Apple и Microsoft достигла рекордных 1,5 трлн долларов
Другие IT-корпорации тоже могут похвастаться возросшей капитализацией. Так, у Amazon она поднялась до 1,3 трлн долларов, у собственника Google, компании Alphabet – до 1 трлн долларов. При этом основные фондовые индексы в США снижаются.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Barron`s, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.Коммерсантъ06:24
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В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики-нолики»
CyberSport.ru 05:49
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
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РИА Новости 08:04
Политика
Песков объяснил, почему Зеленского не пригласили на парад в Москве
Газета.Ru вчера в 05:36
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Происшествия
Ефремова допрашивают по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков
Актёра Михаила Ефремова допрашивают по делам о ДТП в центре Москвы и о сбыте ему наркотиков, сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД.
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Происшествия
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РИА Новости 05:55
Общество
В Нижегородской области открываются парки
Нижегородские парки и скверы снова будут открыты для отдыхающих. Нижегородцы смогут посещать их с 12 июня.
Гипер НН 09:32
Здоровье
Новая бригада врачей из Москвы прибыла в Ингушетию для помощи в борьбе с коронавирусом
Новая бригада медиков из Москвы прибыла в Ингушетию для оказания помощи населению и врачам республики в борьбе с коронавирусом.
ТАСС 06:01
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В Пензенской области до 21 июня продлили режим повышенной готовности
Пенза, 11 июня 2020, 15:08 — REGNUM Режим повышенной готовности в Пензенской области решено продлить до 21 июня текущего года, сообщила пресс-секретарь губернатора региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 08:08
Происшествия
В Калужской области выпал из окна оставленный один дома ребенок
В Кирове восьмилетний мальчик, оставленный без присмотра родителей, выпал из окна с пятого этажа.
РБК 09:27
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
РИА Новости 06:10
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев решил отменить пропуска для передвижения между муниципалитетами, сообщает "Кубань-24".
Газета.Ru 09:32
Общество
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили на месяц
В правительстве Красноярского края рассказали о том, что режим самоизоляции в крае решено продлить до 12 июля.
ТВ-Енисей 02:10
Спорт
Экс-глава IAAF объяснил, почему скрывались положительные пробы россиян
Экс-глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF, теперь - Всемирная легкоатлетическая ассоциация, World Athletics) Ламин Диак, находящийся под следствием по делу о коррупции, в четверг заявил в суде, что скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов ради "финансового благополучия" организации.
РИА Новости 09:07
Происшествия
Под Рязанью похоронили погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова
В Рязанской области похоронили Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, которое произошло 8 июня в центре Москвы.
RT на русском 08:02
Политика
Асад снял с должности премьер-министра Сирии
Президент Сирии Башар Асад подписал указ о снятии с должности премьер-министра арабской республики Имада Хамиса.
Газета.Ru 09:28
Общество
На Кубани небольшие отели откроются с 12 июня
В Краснодарском крае отели, в которых меньше 50 номеров, откроются с 12 июня, пишет ТАСС со ссылкой на главу региона Вениамина Кондратьева.
Газета.Ru 06:32
Общество
Власти Москвы публично удалят все пропуска
Напомним, что пропускная система в Москве действовала с середины апреля и была отменена 9 июня.
Российская газета 09:05
Здоровье
Появились данные о начале второй волны коронавируса в США
Эксперты отмечают начало второй волны распространения коронавируса в ряде штатов США, включая Аризону, Техас, Флориду и Калифорнию, сообщает Bloomberg.
Взгляд.ру вчера в 22:46
Авто
Audi начала продажи электрического кроссовера e-tron в России
Компания Audi начала прием заказов в России на свой первый электрический кроссовер Audi e-Tron.
Автоновости дня 06:43
Общество
В Туле гражданам старше 65 лет продлили режим самоизоляции до 22 июня
В Тульской области гражданам старше 65 лет продлили режим обязательной самоизоляции до 22 июня.
Центр 71 09:37
Политика
Екатерина Толстикова назначена заместителем главы Минпросвещения РФ
Махачкалинские известия 07:35
Общество
Мишустин утвердил выдачу школьных аттестатов без экзаменов
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче аттестатов всем выпускникам школ 2020 года без экзаменов.
Газета.Ru 04:07
Армия и оружие
Forbes: Подлодка «Хабаровск» может изменить характер подводной войны
Головная подлодка проекта 09851 "Хабаровск" станет главной субмариной 2020-х годов и в целом повлияет на характер подводной войны.
Российская газета вчера в 02:49
Интернет
Microsoft объявила о запуске продукта на основе биткоина
Корпорация Microsoft объявила о запуске сети децентрализованных идентификаторов (DID), которая работает в частности на основе блокчейна биткоина.
РБК 09:27
Политика
Патрушев рассказал о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в РФ
Госдепартамент Соединенных Штатов является одним из источников деструктивной функции в адрес России перед голосованием по поправкам к Конституции, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
ПолитРоссия вчера в 02:17
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55