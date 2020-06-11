Экономика

ТАССТАССКапитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Barron`s
, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.
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Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные 1,5 трлн долларов

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3DNewsвчера в 12:44
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В Крыму Зеленского призвали к покаянию

Симферополь, 11 июня 2020, 09:22 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский должен раскаяться за ложь в адрес Крыма, заявил вице-премьер-министр правительства Крыма Георгий Мурадов 11 июня в комментарии РИА Новости.
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РИА Новости 07:18
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Происшествия

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Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
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Политика

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РИА Новости 08:04
Транспорт

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На специальной странице, посвященной изменениям расписания в связи с распространением коронавирусной инфекции, анонсировано, что с 24 июня будут возвращены 12 поездов «Сапсан», движение которых было отменено с 13 апреля.
РБК 07:20
Спорт

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Vprognoze.ru 06:03
Общество

Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
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Общество

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С пятницы, 12 июня, в Краснодарском крае могут открыться небольшие гостиницы, число номеров в которых не превышает 50.
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Политика

На Украине предложили создать ядерные бомбы против России и Венгрии

Депутат Тернопольского горсовета от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Солидарность» Тарас Билан призвал взорвать ядерные бомбы в Будапеште, Москве и Санкт-Петербурге.
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

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Фигурное катание

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Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

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Общество

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
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Опрос показал, что 89% россиян считают себя патриотами

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Вечерняя Москва 01:53
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Спорт

Epic Games Store бесплатно раздаст 8 игр за неделю

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Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
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Общество

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщила глава социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.
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Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

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Собеседник вчера в 09:22
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

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iReactor 08 июня в 12:00
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Здоровье

В России выявили 8 779 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах.
Газета.Ru 06:00
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