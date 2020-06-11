Экономика
ТАССКапитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн
В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.
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с чего всё началось
Как пишет журнал Barron`s, рост акций Microsoft не в последнюю очередь связан с развитием его облачных сервисов, актуальных во время пандемии из-за распространения удаленной работы, а в случае Apple энтузиазм у инвесторов вызывают ожидание выхода iPhone с поддержкой 5G, а также успехи носимых гаджетов и сервисов компании.Коммерсантъ06:24
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Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Политика
В Кремле назвали имена президентов, которые приедут на парад Победы
Москва, 10 июня 2020, 12:53 — REGNUM Кремль «со дня на день» ждёт подтверждения об участии в параде Победы 24 июня от ряда мировых лидеров.
REGNUM вчера в 05:53
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым
РЕН ТВ вчера в 15:56
Политика
В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы
В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Транспорт
С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов»
С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».
RT на русском 05:42
Общество
Депздрав Москвы объяснил расхождение данных по смертности с оперштабом
Департамент здравоохранения Москвы объяснил расхождение своих данных по смертности от коронавирусной инфекции COVID-19 и данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.
RT на русском 06:12
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Авто
Новый Nissan Qashqai замечен на тестах
В объективы папарацци попало новое поколение популярного кроссовера Nissan Qashqai.
Новые автомобили 02:34
Общество
Прокурор Ростовской области подал в отставку
Прокурор Ростовской области Юрий Баранов подал в отставку по собственному желанию.
Бизнес-газета 07:33
Происшествия
В Калужской области из окна пятого этажа выпал ребёнок
10 июня ребёнок, пытаясь выйти на улицу через окно квартиры, находящейся на пятом этаже, выпал из него.
REGNUM 05:54
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Политика
США планируют построить ледокольный флот для Арктики и Антарктики
Газета.Ru 09 июня в 14:33
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Происшествия
Девушка хоккеиста НХЛ Сергачёва рассказала о случае в баре с Ефремовым
Возлюбленная защитника НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Елизавета Федотова вспомнила об инциденте с актером Михаилом Ефремовым в одном из столичных баров.
ИнфоСМИ вчера в 14:19
Происшествия
В Москве задержали экс-главу «Трансфин-М» Зотова, сообщил источник
Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 07:44
Общество
Минстрой может отказаться от повышения тарифов ЖКХ с 1 июля
Минстрой России рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля текущего года.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 09:39
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады
Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
Общество
В Краснодарском крае отменили пропускной режим
Пропускной режим отменили в Краснодарском крае, решение вступает в силу 12 июня.
Известия 07:15
Политика
Мэр Сиэтла посоветовала Трампу «вернуться в бункер»
RT на русском 05:09
Авто
Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео
Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
Шоу-бизнес
Варнава кардинально сменила имидж после расставания с женихом
ФАН вчера в 20:44
Общество
Российские школьники получат аттестаты без экзаменов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов.
РИА Новости 02:50
Игры
Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux
Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.
3DNews 03:28
Экономика
Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов
Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru 04:42
Наука
На МКС получили экзотическое состояние материи
Американские ученые из Калифорнийского технологического института в Пасадене создали установку, с помощью которой на борту Международной космической станции получили пятое состояние вещества — конденсат Бозе — Эйнштейна.
РИА Новости 05:00