с чего всё началось

В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.

Общество В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 2

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 5

Транспорт С 24 июня РЖД возвращает в расписание отменённые рейсы «Сапсанов» С 24 июня возобновится движение всех ранее отменённых рейсов «Сапсанов», сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги».

Происшествия В Москве задержали экс-главу «Трансфин-М» Зотова, сообщил источник Бывшего гендиректора "Трансфин-М" Дмитрия Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с хищением из компании вагонов на сумму около 3 миллиардов рублей и фальсификацией документов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". 2

Общество Российские школьники получат аттестаты без экзаменов Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов. 865

Игры Видео: прелести следующего поколения консолей в геймплейном отрывке Observer: System Redux Как и предполагалось, Observer: System Redux будет работать на PS5 и Xbox Series X в разрешении 4K и при 60 кадрах / с. Игра также задействует технологии HDR и трассировки лучей.