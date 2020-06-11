В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.

Происшествия Против главы Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР. 457

Экономика Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники. 90

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram. 4

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев отдал сына от Жанны Фриске в элитную школу Экс-ведущий Первого канала устроил Платона в элитную школу в Москве, где обучение в год обойдется более чем в миллион рублей.

Общество Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 429

Здоровье В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2 Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах. 1,1K

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Политика В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA). 1,7K

Политика В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.

Общество Москва запускает программу для бизнеса и населения «Миллион призов» Общая сумма разыгранных сертификатов по программе "Миллион призов" может составить до 10 млрд руб. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. 51

Общество Протестующие в США демонтировали статую Христофора Колумба Участники акции протеста против расизма в Вирджинии демонтировали статую Христофора Колумба в Ричмонде, затем накинули на нее горящий флаг и выбросили в озеро, сообщает Reuters. 24

Общество В России за сутки выявили 8 779 новых случаев коронавируса Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки.

Общество Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности. 1