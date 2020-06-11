Экономика

ТАССТАССКапитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Капитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн

ТАСС04:42

Капитализация Apple и Microsoft достигла $1,5 трлн

Rambler News Service03:10

Самые дорогие компании мира установили исторический рекорд

Lenta.ru03:08

Капитализация Apple и Microsoft достигла рекордных $1,5 трлн

РБК01:50

Apple и Microsoft достигли капитализации в $1,5 трлн каждая

ПРАЙМвчера в 16:16

Рыночная стоимость Apple перевалила за полтора триллиона долларов

3DNewsвчера в 12:44

Акции техгигантов оправились от удара коронакризиса

Вести.Ruвчера в 05:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 05:18, Ашберн
Происшествия

Против главы Норильска возбудили уголовное дело

Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
457
Экономика

Банки захотели ужесточить правила блокировки счетов россиян

Клиенты могут не выходить на связь в течение двух дней по разным причинам — кто-то находится в роуминге за границей, кто-то вне зоны доступа, а некоторые с подозрением относятся к любым звонкам из банков, предполагая, что им звонят мошенники.
Lenta.ru 02:20
90
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала шпагат верхом на лошади

Анастасия Волочкова села на шпагат верхом на лошади. Снимок она выложила на личной странице в Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 11:23
4
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков

Вести.Ru вчера в 14:36
2K
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев отдал сына от Жанны Фриске в элитную школу

Экс-ведущий Первого канала устроил Платона в элитную школу в Москве, где обучение в год обойдется более чем в миллион рублей.
Bimru.ru 03:57
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС вчера в 05:57
2,2K
Общество

Премьер Белоруссии призвал избавиться от углеводородной зависимости

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в ходе выступления в парламенте призвал избавить экономику страны от углеводородной зависимости.
RT на русском 03:58
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
20
Авто

Свалка брошенных суперкаров в Дубае попала на видео

Австралийский блогер Мэри Хирши (Supercar Blondie) посетила огромную парковку в Дубае, где хранятся тысячи поврежденных и заброшенных автомобилей.
Автоновости дня вчера в 15:16
24
Общество

Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов

Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
429
Армия и оружие

Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии

На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
836
Здоровье

В Ростовской области за сутки выявили 192 случая заражения SARS-CoV-2

Если днём ранее новые носители SARS-CoV-2 были выявлены в 28 муниципальных образованиях региона, то, по данным на утро 10 июня, новые случаи зарегистрированы в 23 городах и районах.
REGNUM вчера в 03:51
1,1K
Политика

Зеленский предлагал Саакашвили стать советником

Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Происшествия

Угрожающих подкинуть «наркоту» росгвардейцев записали на видео

Сотрудников Росгвардии, угрожающих мужчине подкинуть «наркоту» записала скрытая камера.
Lenta.ru 04:40
50
Транспорт

Открылась продажа билетов на новые поезда в Крым

Сегодня открылась продажа билетов, сообщили в Минтрансе России.
Российская газета 04:43
257
Политика

В конгрессе США предложили ввести новые санкции против России

Конгрессу предлагается наложить вторичные санкции на компании, поддерживающие российские нефтегазовые проекты, ввести ограничения на приобретение нового российского суверенного долга, а также принять предложенный сенатором Линдси Грэмом законопроект "о защите американской безопасности от Кремля" (DASKAA).
РИА Новости вчера в 14:28
1,7K
Игры

Представлен трейлер космического хоррора Nemesis: Distress

Матч ТВ вчера в 10:43
Политика

Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы

ФАН вчера в 05:49
69
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия вчера в 07:27
683
Наука

Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов

Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
45
Происшествия

За сутки еще 69 человек заразились коронавирусом в Алтайском крае

На 11 июня в Алтайском крае новой коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились еще 69 человек, выздоровели – 57 человек, сообщает оперштаб.
Kursk.com 04:17
269
Политика

В МИД России допустили выкуп у Праги памятника Коневу

МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Ивану Коневу, демонтированного в Праге.
Известия 04:42
Общество

Москва запускает программу для бизнеса и населения «Миллион призов»

Общая сумма разыгранных сертификатов по программе "Миллион призов" может составить до 10 млрд руб. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
Москва. Северо-Запад 04:49
51
Общество

Протестующие в США демонтировали статую Христофора Колумба

Участники акции протеста против расизма в Вирджинии демонтировали статую Христофора Колумба в Ричмонде, затем накинули на нее горящий флаг и выбросили в озеро, сообщает Reuters.
BFM.ru вчера в 19:29
24
Общество

В России за сутки выявили 8 779 новых случаев коронавируса

Специалисты выявили 8 779 новых случаев коронавируса в 84 регионах России за минувшие сутки.
ФАН 03:57
Общество

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам онлайн

Работники бюджетных учреждений Москвы говорят, что им настойчиво рекомендуют проголосовать по поправкам в Конституцию онлайн.
Эхо Москвы 02:32
Авто

«Автокод» назвал основные ошибки при покупке автомобиля с пробегом

Эксперт сервиса «Автокод» Александр Кульчицкий назвал четыре основных ошибки, совершаемых покупателями на вторичном рынке.
Автоновости дня вчера в 04:50
69
Общество

Аксенов разъяснил новый порядок въезда в Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов разъяснил последние поправки в указ о введении в республике режима повышенной готовности.
Российская газета 03:26
1
Общество

Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
813
Игры

Видео: кинематографический трейлер экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

Компания Nacon и студия Cyanide в рамках трансляции Summer of Gaming 2020 представили новый кинематографический трейлер предстоящего экшена Werewolf: The Apocalypse – Earthblood.
3DNews 03:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное