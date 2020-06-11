В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.

Общество Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере. 1,6K

Общество Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. 512

Киберспорт Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.

Политика В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров. 896

Общество ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. 142

Политика Зеленский предлагал Саакашвили стать советником Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.

Общество ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России. 2,7K

Происшествия Против главы Норильска возбудили уголовное дело Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР. 544

Здоровье Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу. 5

Гаджеты Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета. 32

Политика Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление. 43

Футбол «Лестер» может приобрести Бертранда в случае ухода Чилвелла В текущем сезоне Бертранд провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал результативную передачу, а также заработал пять желтых и одну красную карточку.

Общество В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни. 20

Кино В США легендарный фильм «Унесенные ветром» заблокировали за расизм Напомним, события в фильме разворачиваются во времена Гражданской войны в США, главная героиня — дочь разбогатевшего эмигранта-плантатора Скарлетт О’Хара — является одним из самых популярных образов мужественной, предприимчивой, американской женщины, которая умеет выживать при любых условиях. 286