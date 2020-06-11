Экономика
ТАССКапитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн
В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.
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Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Киберспорт
Для The Division 2 готовят масштабное бесплатное обновление
Начиная с 16 июня в игре начнёт по частям появляться масштабное бесплатное обновление 10, которое повлияет на ключевые элементы игрового процесса.
Игромания.ру вчера в 12:36
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
Кино
Шоураннер сериала «Бэтвумен» опровергла слухи о замене главной героини
Шоураннер Бэтвумен Кэролайн Дрис решила опровергнуть слухи о втором сезоне проекта, согласно которым авторы собирались избавиться от оригинальной героини.
iReactor 02:33
Политика
Республиканцы предложили ввести новые жесткие санкции против России
РФ предлагают признать "государством-спонсором терроризма" и ввести ограничения против нефтегазовых проектов, российского суверенного долга и "подконтрольных лиц России" в других странах.
Деловое.ТВ 01:34
Общество
ПФР начал выплаты взявшим на проживание детей, инвалидов и престарелых
Пенсионный фонд России (ПФР) приступил к выплатам гражданам, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
ТАСС 09 июня в 05:13
Политика
Зеленский предлагал Саакашвили стать советником
Киев, 11 июня 2020, 11:45 — REGNUM Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог стать советником президента Украины Владимира Зеленского.
REGNUM 04:45
Финансы
Курс валют сегодня: рубль рухнул на открытии торгов
Курс доллара 11 июня на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с показателями закрытия.
Свободная Пресса 04:25
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Армия и оружие
Военные США пытались помешать российскому патрулю в Сирии
На опубликованных кадрах виден американский военный бронеавтомобиль M1235 MRAP, который пытается помешать продвижению российского патруля.
REGNUM 00:05
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело
Норильск, Красноярский край, 11 июня 2020, 11:11 — REGNUM Следователи возбудили уголовное дело против мэра Норильска (Красноярский край) Рината Ахметчина по факту халатности при разливе нефтепродуктов, сообщает 11 июня пресс-служба СКР.
REGNUM 04:11
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Здоровье
Вторая бригада медиков прибыла из Москвы в Забайкалье
Вторая бригада медиков из Москвы для помощи Забайкалью в борьбе с коронавирусом прибыла 11 июня в Читу.
Zabnews.ru вчера в 22:05
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
Газета.Ru 04:42
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 обзаведется магнитной зарядкой
В Mi Band 5 китайский производитель реализует магнитную зарядку, которая подключается с обратной стороны браслета.
Astera 09 июня в 06:46
Политика
Генпрокурор Украины заявила о давлении со стороны Порошенко
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
RT на русском вчера в 16:55
Энергетика
Белоруссия настаивает на пересмотре цен на газ из России
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ, сообщило Минэнерго Белоруссии по итогам переговоров сторон.
Коммерсантъ 09 июня в 13:34
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Футбол
«Лестер» может приобрести Бертранда в случае ухода Чилвелла
В текущем сезоне Бертранд провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал результативную передачу, а также заработал пять желтых и одну красную карточку.
Спорт-Экспресс 02:51
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
В регионах массово аннулируют выданные школьникам аттестаты
Выпускники школ Белгородской области и Республики Башкирия должны были получить аттестаты в ближайшие дни.
Учительская газета вчера в 12:56
Технологии
Инсайдеры назвали возможную стоимость PlayStation 5
Инсайдеры назвали возможную стоимость японской приставки PlayStation 5. Об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:53
Общество
В Красноярском крае продлили режим самоизоляции до 12 июля
В Красноярском крае режим самоизоляции продлили до 12 июля. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства.
RT на русском 05:27
Политика
Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы
ТАСС вчера в 05:57
Кино
В США легендарный фильм «Унесенные ветром» заблокировали за расизм
Напомним, события в фильме разворачиваются во времена Гражданской войны в США, главная героиня — дочь разбогатевшего эмигранта-плантатора Скарлетт О’Хара — является одним из самых популярных образов мужественной, предприимчивой, американской женщины, которая умеет выживать при любых условиях.
ИА Красная Весна вчера в 03:06
Общество
На скандального отца Сергия подали в суд за фейк о коронавирусе
Уральский меридиан 02:08
Экономика
Глава магазинов Sela рассказал о «действующем на нервы» Роспотребнадзоре
Открывающаяся с конца мая непродовольственная розница находится под пристальным вниманием Роспотребнадзора, рассказал гендиректор одного из крупнейших российских фэшн-ретейлеров Melon Fashion Group (развивает сети Zarina, befree, Love Republic и Sela) Михаил Уржумцев в интервью телеканалу РБК.
РБК 03:24
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26