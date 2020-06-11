Экономика
ТАССКапитализация Apple и Microsoft превысила рекордные $1,5 трлн
В августе 2018 года Apple стала первой компанией с капитализацией более $1 трлн. Американское издание Barron's информирует, что показатель в $1,5 трлн в среду удалось превысить и технологической корпорации Microsoft.
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Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Система пенсионного обеспечения в России претерпит изменения с 1 июля, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 04:04
Общество
Мишустин утвердил получение школьных аттестатов без экзаменов
Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
Российская газета 03:06
Общество
В России стартуют выплаты опекунам инвалидов и пенсионеров
В России стартуют выплаты волонтерам, взявшим на временное попечительство пенсионеров, инвалидов, детей-сирот или оставшихся без родительского попечения, сообщает "Парламентская газета".
Газета.Ru 02:38
Здоровье
Регионы получили первую партию российского препарата от коронавируса
Первая партия российского препарата против коронавируса «Авифавир» поступила в больницы Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской и Нижегородской областей, а также в Татарстан и Екатеринбург, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 02:45
Общество
Москва и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд
В столице запустят масштабную программу поддержки бизнеса и населения "Миллион призов", благодаря которой горожанам передадут сертификаты на покупки на 10 миллиардов рублей.
Москва 24 04:21
Общество
Работающих 1 июля россиян ждет двойная оплата
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что оплата труда россиян, которые будут работать в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере.
Газета.Ru 01:24
Политика
В Крыму назвали глупым призыв Климкина отобрать полуостров
Днем ранее Климкин отреагировал на слова президента своей страны Владимира Зеленского о том, что России «станет стыдно» за Крым, и предложил отобрать полуостров.
Известия 02:42
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц
В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
Происшествия
Против главы Норильска возбудили уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
РИА Новости 04:07
Транспорт
Волгоградцам пообещали вернуть маршрутки и дачные автобусы
Сегодня, 11 июня, после нескольких дней 30-градусной жары в регионе волгоградцы наконец дождались от руководства области новости о поэтапном возобновлении работы дачных автобусов и маршруток.
Блокнот Волгоград 03:11
Экономика
Более 90 тысяч кубанских предприятий освободят от уплаты налогов
В краевом департаменте инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства сообщили, что предпринимателям начнут поступать уведомления от ФНС о том, что платить налог не нужно за три месяца.
Краснодарские известия 03:29
Кино
Вышел тизер фильма «Мы» по роману Евгения Замятина
REGNUM вчера в 07:30
Общество
В России с 1 июля повышаются тарифы ЖКХ
В России с 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ.
Актуальные Новости вчера в 05:38
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотиков Ефремову
RT на русском вчера в 16:39
Общество
В отставку подал прокурор Ростовской области
Rostov.ru 03:18
Кино
Компания Disney обновила график премьер в России на 2020 год
Компания Disney опубликовала новое расписание выхода фильмов в России на 2020 год. Картины начнут выходить с июля.
News.ru вчера в 10:40
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
Происшествия
Михаил Ефремов совершил попытку суицида
Актёр Михаил Ефремов, которого вчера, 9 июня, отправили под домашний арест после ДТП, которые он устроил в центре Москвы, мог совершить попытку суицида.
Bimru.ru вчера в 11:53
Общество
Финляндия собирается продлить ограничения на въезд из России
Правительство Финляндии может с 14 июня открыть границы со странами Балтики и Европы. Снятие ограничений не касается России и Швеции.
Peterburg2.ru 02:08
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги
Ранее клиенты Сбербанка пожаловались в соцсетях на то, что банк в счет задолженности списывает пособия на детей, которые выплачиваются из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:26
Происшествия
В Воронеже задержан полицейский, устроивший смертельное ДТП
В Воронеже задержан 24-летний сотрудник полиции, накануне вечером на личном автомобиле выехавший на тротуар и сбивший трех пешеходов.
Российская газета вчера в 05:54
Политика
Кремль назвал страны, подтвердившие участие в параде Победы
ФАН вчера в 05:49
Политика
Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами»
Президент США Дональд Трамп заявил, что Сиэтл захвачен "внутренними террористами".
Газета.Ru 00:31
Политика
В Польше надеются, что США «вобьют последний гвоздь» в крышку гроба «СП-2»
Проект новых ограничений уже внесен в Конгресс, и в Польше надеются, что это станет "очередным гвоздем в гроб газопровода".
Военное обозрение 03:32
Общество
В трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу
На территории трех пилотных регионов России в июне будет проведена оценка популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции.
Российская газета вчера в 22:08
Энергетика
Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника
Котировки июльских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 1,36 доллара и составили 38,19 доллара за баррель.
Банки.ру 09 июня в 01:27
Общество
В России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом
За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения COVID-19, а общее число инфицированных превысило 500 тысяч, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Москва-Баку.ru 04:00
Общество
Денис Паслер с рабочим визитом посетит Гай
По данным местных СМИ, в городе шахтёров глава региона проинспектирует ход ремонта дорог, а также работы в рамках второго этапа благоустройства парка.
56orb.ru 03:30