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Новые Известия

Apple потеряла рекордные $180 млрд за один день

Несмотря на рекордное дневное снижение стоимости, капитализация Apple по-прежнему превышает $2 трлн, что делает ее дороже всех британских компаний.В источнике
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РБК

Saudi Aramco обогнала Apple и снова стала самой дорогой компанией мира

РБК11:37
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

ТАСС11:22
Фонтанка.Ру

Apple за день потеряла $ 180 млрд капитализации. Ни одна компания в истории не дешевела так сильно за один день

Фонтанка.Ру04:34
Коммерсантъ

Капитализация Apple снизилась за день на рекордные $180 млрд

Коммерсантъ05:42
Известия

Apple потеряла за день рекордные в США $180 млрд стоимости

Известия01:56
РЕН ТВ

Apple за день подешевела на 180 миллиардов долларов

РЕН ТВ01:35
Интерфакс

Аpple потеряла за день $180 млрд капитализации

Интерфакс01:16

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".
РИА Новости06:59
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В Германии предложили на два года заморозить «Северный поток-2»

Кандидат на пост лидера правящей партии Германии, «Христианско-демократического союза» (ХДС) Фридрих Мерц предложил бойкотировать проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2», наложив двухлетний мораторий на его реализацию, сообщает ТАСС.
Lenta.ru10:28
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45% россиян выступили за введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации

45% опрошенных россиян выступили за повторное введение нерабочих дней при ухудшении эпидситуации, свидетельствуют данные опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованные 4 сентября.
Известия12:09
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Сборная России по футболу обыграла сербов в матче Лиги наций

Первый тайм оказался неудачным для российских игроков, однако они смогли собраться и вырваться вперед, одержав победу над сербами Сборная России по футболу обыграла команду Сербии в матче первого тура Лиги наций УЕФА со счетом 3:1, сообщает Sport.ru.
Толк22:56
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