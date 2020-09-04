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Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 524,11 пункта (-4,57%), до уровня 10 933,99. Эксперты обращают внимание на падение котировок акций американских компаний Apple, Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
The Wall Street Journal.
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