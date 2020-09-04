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ТАСС
ТАСС

Капитализация Apple опустилась ниже $2 трлн

Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 524,11 пункта (-4,57%), до уровня 10 933,99. Эксперты обращают внимание на падение котировок акций американских компаний Apple, Facebook, Amazon, Netflix и Microsoft.В источнике
С чего всё началось
Технологические компании были лидерами по росту в последние месяцы и во многом благодаря им фондовый рынок быстро оправился после обвала в марте, пишет
 The Wall Street Journal.
Forbesвчера в 15:15
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Индексы Уолл-Стрит в основном снижаются на продолжении распродажи акций IT-компаний

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Российская газета

Рынок акций США пережил крупнейшее с июня падение

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Фондовый рынок США продолжил падение

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РИА Новости

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

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«Инвесторы сделали передышку»: беспрецедентное ралли на фондовых рынках оборвалось резким снижением

Forbesвчера в 15:15

МИД Австрии вызвал посла России из-за ситуации вокруг Навального

Министерство иностранных дел Австрии пригласило для беседы посла России в Вене из-за ситуации вокруг Алексея Навального, сообщил глава австрийского внешнеполитического ведомства Александер Шалленберг.
RT на русском10:48
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RuNews24.ru09:07
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