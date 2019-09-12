Гаджеты
ТАССКапитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн
Осенью прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $1 трлн. Позднее она снизилась и в последние месяцы колебалась в районе $950 млрд. Во вторник Apple представила новые модели iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 05:51, Вашингтон
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Культура
Владимир Путин поздравил Владимира Спивакова с юбилеем
Культуромания 04:08
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Футбол
«Милан» и «Интер» построят новую арену за 605 млн евро
Как сообщает Corriere della Sera, на возведение арены миланские клубы потратят около 605 млн евро, при этом снос «Сан-Сиро» (стадион Джузеппе Меацца) обойдется в 45 млн.
Спорт БИЗНЕС Online 01:52
Армия и оружие
В МИД России предупредили о риске ядерной войны
По словам дипломата, в современной международной ситуации есть риск возникновения ядерной войны.
Известия 05:39
Политика
Медведев поручил отменить нормативные акты СССР
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы под названием "регуляторная гильотина".
Вести.Ru вчера в 06:38
Футбол
Аурелио Де Лаурентис: «Мне купить «Милан», чтобы неаполитанцы были счастливы?»
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением, почему клуб стал только седьмым по посещаемости по итогам прошлого сезона чемпионата Италии.
Спорт-Экспресс 05:22
Экономика
Тимченко вышел на второе место в российском списке Forbes
Основной акционер Volga Group Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян, свидетельствуют данные счетчика журнала Forbes Real Time, отражающего богатство долларовых миллиардеров по всему миру в режиме реального времени.
Коммерсантъ вчера в 16:49
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.
Известия вчера в 06:28
Экономика
РБК: Основатель Yota заберет последний актив Магомедова за долги
Компания «А-Проперти» основателя Yota Альберта Авдоляна заберет за долги последний крупный актив Зиявудина Магомедова – Якутскую топливно-энергетическую компанию (ЯТЭК), пишет РБК.
Ведомости 03:32
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Происшествия
Обыски проходят у сторонников и в штабах Навального по всей России
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России.
ТАСС 02:27
Авто
Ford собрал более 1,3 тысячи Ford Mustang и установил мировой рекорд
В рамках масштабного мероприятия на испытательном полигоне Ford в бельгийском Ломмеле собралось более 1,3 тыс. "Мустангов" всех поколений.
Автоновости дня вчера в 06:59
Общество
Смоленский губернатор продаст резиденцию и «Лексус»
КП - Смоленск 05:05
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Политика
Нового главу исполкома ОНФ представят в пятницу, сообщил источник
Новый глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) вместо ставшего врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева будет представлен на заседании центрального штаба движения 13 сентября, сообщил РИА Новости источник.
РИА Новости вчера в 05:58
Музыка
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Общество
Российский священник посоветовал девушке «остудить свой пукан»
По информации издания, священник, зарегистрированный во «ВКонтакте» как Денис Васецкий, посоветовал некоей Анне «остудить свой пукан».
Lenta.ru 03:59
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Культура
Умер исполнитель главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда»
Известность артист получил после исполнения главной роли в мюзикле «Иисус Христос — суперзвезда».
Вечерняя Москва 02:01
Политика
Рада поддержала законопроект о подготовке к военному положению
Верховная Рада большинством голосов поддержала в первом чтении законопроект о мерах подготовки государства к переходу на военное положение и "отпору вооруженной агрессии", который внес на рассмотрение президент Владимир Зеленский.
Российская газета 05:34
Здоровье
7 ежедневных привычек, которые делают жизнь длиннее
Специалисты советуют включить в этот список такие привычки, которые делают здоровье крепче, а жизнь – длиннее.
MedikForum.ru 10 сентября в 22:30
Политика
Ушаков отказался отвечать на вопрос о Смоленкове
Помощник президента РФ Юрий Ушаков отказался отвечать на вопрос о том, знал ли он «агента ЦРУ» Олега Смоленкова.
Rambler News Service 05:36
Экономика
Промпроизводство в еврозоне в июле снизилось на 0,4% к июню, хуже прогноза
Объем промышленного производства в еврозоне в июле снизился на 0,4% в месячном выражении, а в годовом — на 2%, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
ПРАЙМ 05:14
Кино
Продюсер фильма о Началовой возобновил работу над картиной
ФАН 10 сентября в 12:08