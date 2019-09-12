Гаджеты
РБККапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1,010 трлн. К вечеру среды на закрытии торгов цена одной обыкновенной акции Apple достигла почти $223,6. Отмечается, что рост составил 3,18%.
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Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
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Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Взрыв предотвратили на железной дороге в ДНР
Под железнодорожным полотном в ДНР нашли самодельное взрывное устройство.
Газета.Ru 03:52
Политика
Болтон заявил, что сам подал в отставку с поста советника Трампа
Уволенный с поста советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что сам инициировал уход с занимаемой должности.
REGNUM 10 сентября в 14:35
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Политика
Кассационные и апелляционные суды в России начнут работу с 1 октября
Interfax-Russia.ru - Новые апелляционные и кассационные суды начнут свою работу в стране с октября этого года, сообщил в четверг председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Интерфакс - Россия 03:36
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Армия и оружие
Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты
Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы.
RT на русском 00:00
Футбол
Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде
Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.
Матч ТВ 04:11
Общество
Медведев призвал ввести более гибкий рабочий график
Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что дистанционная занятость в стране должна быть урегулирована трудовым законодательством.
Московский Комсомолец вчера в 07:22
Музыка
Карел Готт рассказал о своей тяжелой болезни
Напомним, в феврале 2018 года сообщалось, что Готт в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, серьезная форма гриппа у него была осложнена онкологическим заболеванием.
Взгляд.ру 04:39
Политика
Дональд и Меланья Трамп почтили память погибших в терактах 11 сентября
Президент США Дональд Трамп вместе с женой Меланьей почтили память погибших в терактах 11 сентября.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:54
Политика
Минфин США и бизнесмен Гапонцев подписали мировое соглашение
Мировое соглашение было подписано по делу о включении российского бизнесмена Валентина Гапонцева в так называемый «список российских олигархов».
ФАН вчера в 18:56
Футбол
Месси объяснил, почему не хочет покидать «Барселону»
РИА Новости 00:59
Общество
Роструд проверит информацию о «нулевой зарплате» в МГУ
Роструд начнет предварительную проверку на истфаке МГУ из-за заявления о проблемах с зарплатой члена-корреспондента РАН Аскольда Иванчика.
Коммерсантъ 03:13
Киберспорт
Стань демоном: Nioh 2 выйдет в начале 2020 года
Напомним, оригинальная Nioh вышла в 2017 году. В ней игроки управляют английским мореплавателем Уильямом Адамсом и сражаются с демонами.
REGNUM 03:35
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Оказалось короткое видео из аэропорта в Черногории, где хорошо видно, что Леонида Аркадьевича транспортируют в Москву в инвалидном кресле.
Paparazzi.ru 04:12
Происшествия
В Москве цыганки украли у школьницы полтора миллиона рублей
Говорит Москва вчера в 08:50
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Общество
«Ведомости» узнали о планах «ВКонтакте» отсеивать пиратские книги
Социальная сеть "ВКонтакте" планирует внедрить систему, блокирующую загрузку пиратских копий книг на свой сайт.
Интерфакс 03:18
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным
Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр рассказала в своих мемуарах о спорах и дружбе с выдающимся российским дипломатом Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года, за день до своего 65-летия.
РИА Новости 02:14
Гаджеты
Стали известны характеристики смартфона Redmi 8A
Как сообщают журналисты, в базе TENAA смартфон получил номер M1908C3KE.
NewInform 03:02
Политика
Эстония захотела отменить безвизовый режим для Украины
МВД Эстонии начало искать способы отменить безвизовый режим для граждан Украины.
Ruposters.ru вчера в 08:13
Авто
В Сеть попали шпионские снимки интерьера внедорожника Genesis GV70
Удлинить автомобиль пришлось для установки нового движка, 3.3 TT, который предлагается G70.
Car.ru 04:08
Политика
Захватнические планы Нетаньяху подставили Израиль под удар
С резким осуждением выступили Лига Арабских государств и Саудовская Аравия. При этом Израиль и Палестина уже обменялись серией ударов.
ТВ Центр вчера в 04:39
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07