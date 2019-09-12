Гаджеты
Rambler News ServiceКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов
Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
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Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов
Московский Комсомолецвчера в 22:19
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Космос
Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
Говорит Москва 06:15
Экономика
АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год
АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).
РБК 06:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие
«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами
Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября.
Lenta.ru 04:11
Гаджеты
Google Play предстал в темном цвете
Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика
В Госдуме назвали решение Суда ЕС по OPAL политически ангажированным
Решение Суда ЕС по делу о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL является ангажированным и политически мотивированным, считает председатель комитета Госдумы по энергетике, глава Российского газового общества (РГО) Павал Завальный.
Rambler News Service вчера в 11:06
Футбол
Каррера прилетел в Москву
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество
Россияне уверены, что наши программисты лучшие
Опрос показал также, что россияне не уверены в качестве обучения программистов в России, особенно молодые люди.
Свободная Пресса вчера в 23:42
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Армия и оружие
СМИ: Турция в 2020 году начнет применять дроны-камикадзе в районе сирийской границы
Как пишет в четверг газета Hurriyet, дроны будут нести службу и участвовать в боевых операциях на востоке страны и в районе турецко-сирийской границы.
ТАСС 04:14
Происшествия
У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло
Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, сообщил, что у лайнера в полете треснуло стекло боковой форточки в кабине пилотов, передает ТАСС.
РБК 05:55
Культура
Путин поздравил Спивакова с юбилеем
Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Футбол
Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
Бомбардир.ру вчера в 12:29
Шоу-бизнес
После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу
Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Религия
Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на праздничный молебен на площади Александра Невского по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя.
REGNUM 05:14
Экономика
В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов
Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
RT на русском 05:38
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала фото в купальнике с дочерью на руках
Пелагея, певица из РФ, разместила в «Инстаграме» новый фотоснимок с отдыха в Сочи, на котором она позирует в купальном костюме, держа на руках 2-летнюю дочку Таисию.
Discover24 03:32
Происшествия
Немецкий полицейский застрелил мужчину, убившего украинку в Польше
Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие.
News.ru 04:42
Происшествия
СК проверит информацию о покусанных грызунами вологодских школьниках
Следователи начали доследственную проверку информации СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов, сообщает следственное управление СК Вологодской области.
РИА Новости 05:34
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Слуцкий назвал себя маятником Фуко
Спорт-Экспресс 03:41