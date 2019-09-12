Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.

Происшествия У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.

Космос Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке 12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.

Экономика АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).

Политика В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.

Армия и оружие «Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября.

Гаджеты Google Play предстал в темном цвете Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.

Армия и оружие В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Политика Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Политика В Госдуме назвали решение Суда ЕС по OPAL политически ангажированным Решение Суда ЕС по делу о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL является ангажированным и политически мотивированным, считает председатель комитета Госдумы по энергетике, глава Российского газового общества (РГО) Павал Завальный.

Общество Россияне уверены, что наши программисты лучшие Опрос показал также, что россияне не уверены в качестве обучения программистов в России, особенно молодые люди.

Происшествия В региональных штабах Навального проходят обыски В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.

Армия и оружие СМИ: Турция в 2020 году начнет применять дроны-камикадзе в районе сирийской границы Как пишет в четверг газета Hurriyet, дроны будут нести службу и участвовать в боевых операциях на востоке страны и в районе турецко-сирийской границы.

Происшествия У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, сообщил, что у лайнера в полете треснуло стекло боковой форточки в кабине пилотов, передает ТАСС.

Культура Путин поздравил Спивакова с юбилеем Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.

Футбол Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.

Шоу-бизнес После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Происшествия Муж застрелил жену на северо-западе Москвы На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.

Религия Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на праздничный молебен на площади Александра Невского по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя.

Экономика В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.

Шоу-бизнес Пелагея опубликовала фото в купальнике с дочерью на руках Пелагея, певица из РФ, разместила в «Инстаграме» новый фотоснимок с отдыха в Сочи, на котором она позирует в купальном костюме, держа на руках 2-летнюю дочку Таисию.

Происшествия Немецкий полицейский застрелил мужчину, убившего украинку в Польше Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие.

Происшествия СК проверит информацию о покусанных грызунами вологодских школьниках Следователи начали доследственную проверку информации СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов, сообщает следственное управление СК Вологодской области.