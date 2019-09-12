Гаджеты

Rambler News ServiceRambler News ServiceКапитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых гаджетов

Капитализация американской Apple в ходе торгов биржи NASDAQ превысила $1 трлн, свидетельствуют биржевые данные. Ранее компания представила новые гаджеты. По итогам торговой сессии 11 сентября стоимость акции Apple выросла на 3,18% и составила $223,59 за бумагу.
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Капитализация Apple после презентации новых iPhone превысила $1 трлн

ТАССвчера в 20:37

Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone

РБКвчера в 23:23

Капитализация Apple после презентации превысила $1 трлн

Коммерсантъвчера в 20:52

Капитализация Apple вновь превысила триллион долларов после презентации новых смартфонов

Московский Комсомолецвчера в 22:19

Рыночная капитализация Apple преодолела $1 трлн после презентации новых iPhone

Life.ruвчера в 21:39

Новые iPhone подняли капитализацию Apple выше $1 трлн

News.ru04:42

Капитализация Apple превысила триллион долларов после презентации новых айфонов

Говорит Москва00:31
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 06:20, Вашингтон
Происшествия

У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей

По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
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Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке

12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
Говорит Москва 06:15
Происшествия

Суд вернул прокурору дело подростка, защищавшего щенка в Томске

РИА Новости 04:36
Экономика

АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год

АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).
РБК 06:12
Политика

В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ

В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Армия и оружие

«Аль-Каида» пригрозила США и России новыми терактами

Лидер запрещенной в России «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири пригрозил США и России новыми террористическими атаками в годовщину терактов 11 сентября.
Lenta.ru 04:11
Гаджеты

Google Play предстал в темном цвете

Один из пользователей смартфона Google Pixel 2 XL на Android 10 указал на появление Google Play в темном цвете.
The GEEK 04:34
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Политика

Владимир Путин прибыл в Дагестан

REGNUM 05:38
Политика

Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября

Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06
Политика

В Госдуме назвали решение Суда ЕС по OPAL политически ангажированным

Решение Суда ЕС по делу о доступе «Газпрома» к газопроводу OPAL является ангажированным и политически мотивированным, считает председатель комитета Госдумы по энергетике, глава Российского газового общества (РГО) Павал Завальный.
Rambler News Service вчера в 11:06
Футбол

Каррера прилетел в Москву

Газета.Ru вчера в 18:02
Общество

Россияне уверены, что наши программисты лучшие

Опрос показал также, что россияне не уверены в качестве обучения программистов в России, особенно молодые люди.
Свободная Пресса вчера в 23:42
Политика

Саманта Пауэр рассказала в мемуарах о спорах и дружбе с Чуркиным

РИА Новости 02:14
Происшествия

В региональных штабах Навального проходят обыски

В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Армия и оружие

СМИ: Турция в 2020 году начнет применять дроны-камикадзе в районе сирийской границы

Как пишет в четверг газета Hurriyet, дроны будут нести службу и участвовать в боевых операциях на востоке страны и в районе турецко-сирийской границы.
ТАСС 04:14
Происшествия

У летевшего в Хабаровск самолета авиакомпании «Якутия» треснуло стекло

Экипаж самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия», выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, сообщил, что у лайнера в полете треснуло стекло боковой форточки в кабине пилотов, передает ТАСС.
РБК 05:55
Культура

Путин поздравил Спивакова с юбилеем

Глава России Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, музыканта Владимира Спивакова с 75-летием.
Московский Комсомолец 03:54
Футбол

Компани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы

Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
Бомбардир.ру вчера в 12:29
Шоу-бизнес

После слухов о раке Анастасия Заворотнюк согласилась на работу

Недавно в СМИ появились слухи о том, что у Заворотнюк рак мозга. Сама актриса эту информацию никак не комментировала.
OAnews 02:49
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Происшествия

Муж застрелил жену на северо-западе Москвы

На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Религия

Александр Беглов прибыл на молебен на площади Александра Невского

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на праздничный молебен на площади Александра Невского по случаю Дня перенесения мощей святого благоверного князя.
REGNUM 05:14
Экономика

В ЦБ назвали условие для снижения ставки на 50 базисных пунктов

Глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин рассказал, при каком условии регулятор снизит ключевую ставку на 50 базисных пунктов.
RT на русском 05:38
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала фото в купальнике с дочерью на руках

Пелагея, певица из РФ, разместила в «Инстаграме» новый фотоснимок с отдыха в Сочи, на котором она позирует в купальном костюме, держа на руках 2-летнюю дочку Таисию.
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Происшествия

Немецкий полицейский застрелил мужчину, убившего украинку в Польше

Немецкие правоохранители перехватили мужчину недалеко от Берлина. Подозреваемый вышел из автомобиля и направил на полицейских оружие.
News.ru 04:42
Происшествия

СК проверит информацию о покусанных грызунами вологодских школьниках

Следователи начали доследственную проверку информации СМИ о школьниках в Вологде, пострадавших от укусов грызунов, сообщает следственное управление СК Вологодской области.
РИА Новости 05:34
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика.
Известия вчера в 18:34
Футбол

Слуцкий назвал себя маятником Фуко

Спорт-Экспресс 03:41
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